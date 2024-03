“Esto es tele”: Claudia Schmitd y Adriana Barrientos le pusieron paños fríos a su conflicto en “ZDE”

Un fuerte conflicto se vivió en el panel de “Zona de estrellas” entre las panelistas Claudia Schmitd y Adriana Barrientos. Esto sucedió el pasado miércoles 20 de marzo, cuando estaban discutiendo la enemistad entre las gemelas Campos, Denisse y Daniella.

El conflicto estalló cuando Schmitd mencionó una situación del pasado que involucraba a Daniella Campos en un supuesto romance con dos empresarios, padre e hijo. Esto irritó a Barrientos, quien desmintió rotundamente los rumores y advirtió sobre posibles acciones legales.

La tensión aumentó cuando Schmidt, visiblemente molesta, expresó su desinterés por la discusión. Sin embargo, Barrientos amenazó con informar a Ricardo Abumohor, amigo suyo, sobre los comentarios realizados en el programa.

“Eso fue mentira, lo que la Daniella le fue infiel al padre. Nuevamente se van a poder levantar demandas, injurias y calumnias frente a personas que están mintiendo aquí en este minuto, porque esa situación jamás ocurrió. La gente fue demandada por ese tema, fallando a favor por supuesto del papá de Rodrigo Abumohor”, dijo la Leona, visiblemente molesta.

No hay enemistad

Las panelistas se confesaron con Las Últimas Noticias sobre este conflicto en que se vieron enfrascadas durante una edición del programa en el que trabajan. Barrientos señaló que después de lo sucedido, no hablaron sobre la pelea.

“Las cosas del trabajo no se llevan a lo personal. Yo le tengo un cariño enorme a la Claudia, creo que es un aporte increíble al programa, la respeto. Entonces en ese plano, no hay nada que solucionar ni pedir disculpas después”, agregó la Leona.

En esa misma línea, Adriana contó sobre este desencuentro que “esto es tele, es nuestro trabajo y hay que conversar las cosas ahí en pantalla. Son diferencias de opinión y por eso nos pagan un sueldo, si todos opinamos lo mismo sería una fomedad. Ninguna queda picada o con saña porque nuestras opiniones no son iguales”.

Por su parte, Claudia Schmitd señaló que “siempre he tratado de separar las visiones de los panelistas. Yo respeto a la gente con que trabajo y no me voy a llevar nunca una discordancia de opiniones fuera del trabajo”.

“Cuando dos personas lo tienen claro se hace mucho más agradable. No hay que andar solucionando temas (...) Esto ni siquiera es polémica, la prensa lo agranda, pero esto fue sólo dos percepciones distintas de un hecho, sé que no es algo puntual conmigo”, cerró la uruguaya.