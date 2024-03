James Bond en streaming: Descubre la oferta de Amazon Prime Video para “ponerte al día” con la popular saga del detective británico

Estas películas no solo han generado miles de millones en ingresos de taquilla, sino que también han promovido el turismo y la imagen internacional del país.

El agente secreto británico encarna un ideal de sofisticación, valentía y astucia que resuena en todo el mundo, contribuyendo a la proyección de la influencia y el prestigio del Reino Unido.

Además, la producción de las películas ha impulsado la industria cinematográfica británica, proporcionando empleo y oportunidades para talentos locales en áreas como la actuación, la dirección, los efectos especiales y la música.

La continuidad de la franquicia es vital para mantener este legado cultural y económico, así como para preservar la posición del Reino Unido en la escena cinematográfica mundial, es por eso que la posible selección de Aaron Taylor-Johnson como nuevo agente 007 ha obtenido gran repercusión mediática.

Todavía se desconoce el contrato que tendrá Taylor-Johnson con respecto al número de películas que participará, pero lo cierto es que su carrera tomará otro rumbo luego de encarnar al popular personaje.

Si quieres ponerte al día con las historias del agente británico, entonces debes pasar por Amazon Prime Video y conocer su catálogo sobre James Bond.

Películas de James Bond disponible en Amazon Prime Video

Diamonds Are Forever - 1971

Moonraker - 1979

Live and Let Die - 1973

Licence to Kill - 1989

A View To A Kill - 1985

For Your Eyes Only - 1981

The Living Daylights - 1987

The Man With The Golden Gun - 1974

You Only Live Twice - 1967

Octopussy - 1983

On Her Majestys Secret Service - 1969

From Russi With Love - 1963

Thunderball - 1964

Golderfinger - 1965

GoldenEye - 1995

Quatun of Solace - 2008

Casino Royale - 2006

No Time To Die - 2021