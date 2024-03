Máximo Menem alzó la voz para aclarar el estado de salud de Cecilia Bolocco tras foto viralizada

La preocupación se desató en las redes sociales luego de que una imagen de Cecilia Bolocco en una silla de ruedas, supuestamente ingresando a urgencias, se volviera viral. Sin embargo, su hijo Máximo Menem Bolocco ha aclarado la situación actual de su madre.

La instantánea fue compartida por la cuenta de Instagram Tío Michi, con la leyenda “Ingresando a urgencias en Clínica Alemana”, generando inquietud entre sus seguidores. Pero durante la tarde del viernes, la periodista Cecilia Gutiérrez despejó las dudas al comunicarse directamente con la clínica.

“Me responden que Cecilia Bolocco no es paciente de la clínica, que no estuvo ahí, por lo que no es real”, afirmó la panelista de Sígueme (TV+). Además, agregó que Bolocco había viajado a Miami el día anterior y que había sido asistida en silla de ruedas para abordar el avión.

“Se fue de viaje”

Después de que la imagen se viralizara, Máximo Menem conversó con LUN para ofrecer claridad sobre la situación: “Mi mamá está bien. Se fue de viaje a Miami”, afirmó de manera concisa.

Es importante recordar que hace unos meses, durante una transmisión en vivo en Instagram, la animadora reveló que sufría de neutropenia, una condición que implica una disminución de glóbulos blancos en la sangre. Sin embargo, su estado de salud actual parece ser estable, según las declaraciones de su hijo.