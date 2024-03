Por esta foto señalan a Selena Gomez de ser “muy vieja” para la secuela de ‘Los hechiceros de Waverly Place’

(It's a Laugh Productions, Instagram)

Una de las series más emblemáticas de Disney, ‘Los hechiceros de Waverly Place’, tendrá una secuela y desde que se anunció a principios de 2024, los fanáticos han estado a la expectativa de lo que sucederá con los hermanos Russo, interpretados por Selena Gomez y David Henrie.

Disney Branded Television encargó un piloto para la continuación, la cual correrá a cargo de Gomez como productora ejecutiva, al tiempo que repetirá su papel original, Alex Russo. David Henrie retomará el papel de su hermano Justin Russo y se unirán al reparto Janice LeAnn Brown (’Just Roll with It de Disney’), Alkaio Thiele (’Call Me Kat’) y Mimi Gianopulos (’American Princess’).

El piloto fue creado por los escritores y productores ejecutivos Jed Elinoff y Scott Thomas, quienes estuvieron detrás de ‘Raven’s Home’, secuela de otra de las queridas series de Disney Channel, ‘Es tan Raven’.

La historia continúa después de un misterioso incidente en WizTech, donde Justin Russo dejó atrás sus poderes de mago y optó por una vida humana normal con su esposa y sus dos hijos. Pero se lleva una sorpresa cuando un joven y poderoso mago que necesita entrenamiento aparece en su puerta, lo que lo llevará a tener que volver a involucrarse con el mundo mágico y eso incluye a su hermana Alex.

Selena Gomez se vuelve blanco de críticas con adelanto de la serie

La secuela de ‘Los hechiceros de Waverly Place’ está cada vez más cerca y una nueva imagen ha encendido la emoción en redes sociales. Sin mayores explicaciones, ésta muestra a Alex y Justin finalmente reunidos.

Selena Gomez Han liberado una escena inédita de la secuela de 'Los hechiceros de Waverly Place' (Disney)

Eso sí, aunque la mayoría de los fans reaccionaron positivamente y llenaron de halagos a David y Selena, no faltaron los internautas que sólo aprovecharon para criticar.

“Selena está demasiado vieja para esto”. “Qué flojera Selena Gomez, ya está vieja para esto”. “Sólo David Henrie se ve bien, Selena ya no tiene chispa”, se lee en redes sociales. Además, hubo quien la acusó de “hipócrita”, pues había dicho que “no quería saber nada” de Disney. “Sin embargo, en su documental ella menciona lo mucho que odia a Disney y quiere olvidar esa parte de su vida”, expresó un internauta.

Selena Gomez ha compartido abiertamente su viaje hacia el amor propio en los últimos años y cada vez lo hace con mayor seguridad, aunque algunos no dejan de señalarla por la transformación que ha tenido.

Selena Gomez La actriz volverá a interpretar a Alex Russo (Instagram)

Las críticas han sido peligrosas y pese a que ha sido muy contundente respecto al inmenso daño que ocasionan, muchos siguen señalándola por su físico, su forma de hablar, sus ideas y hasta sus relaciones sentimentales. Una imagen no tendría que ser motivo de ataques hacia Selena Gomez.

El tiempo pasa y las personas cambian. La historia de Selena es un testimonio de valentía y resiliencia en la cara de la adversidad. A pesar de los desafíos físicos y emocionales que ha enfrentado, ella ha seguido adelante con gracia y determinación, demostrando una fuerza interior inquebrantable, lo que la ha vuelto una inspiración.

Más polémicas rodean ‘Los hechiceros de Waverly Place’

La secuela dará la bienvenida a varias caras nuevas, pero un miembro del elenco original que está preocupado por el futuro de su personaje es Dan Benson, quien interpretó al mejor amigo de Justin, Zeke, en la serie original. Después de que la serie llegó a su fin, Benson decidió dejar de actuar con la esperanza de ganar más dinero como estrella de cine para adultos.

El año pasado reveló que gana “tanto dinero” que tiene miedo incluso de revelar las cifras, pero si bien su nueva carrera ha demostrado ser exitosa, tenía algunas preguntas sobre lo que significaba para Zeke. En un vídeo de TikTok reaccionando a la noticia de la secuela, Benson dijo que la noticia era “exageración”, pero bromeó: “Oh, vaya, ¿qué he hecho?

“Esperé como 13 años... tan pronto como Dan se convierta en una estrella porno, ¡reiniciemos Wizards otra vez! Sólo estoy bromeando”, señaló y continuó cuestionando qué podrían hacer los creadores de la secuela con el personaje de Zeke, preguntándose si “actuarían como si no existiera”, o tal vez “reformularíanlo”.