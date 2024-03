Se cumplen 7 años del estreno de “13 Reasons Why”: Así lucen los actores de la popular serie de Netflix

“13 Reasons Why” fue una serie de televisión estadounidense basada en la novela del mismo nombre escrita por Jay Asher. La trama gira en torno a un estudiante de secundaria, Clay Jensen, quien recibe una serie de cintas de cassette grabadas por su compañera de clase Hannah Baker, quien se suicidó recientemente.

En estas cintas, Hannah detalla las razones por las cuales decidió quitarse la vida, implicando a varias personas en su escuela en los eventos que llevaron a su trágica decisión.

La serie, que estrenó su primer episodio el 31 de marzo, abordó temas delicados como el acoso escolar, la depresión, el abuso sexual y el suicidio, generando un debate sobre la representación responsable de estos problemas en los medios de comunicación.

Ahorita, 7 años después y luego de cuatro temporadas, sus protagonistas han desarrollado una carrera dentro de la industria cinematográfica.

A continuación conoce como lucen ahora:

Actores de 13 Reason Why

Dylan Minnette

Minnette actualmente cuenta con 27 años y desde 2017, junto con sus grandes amigos Braeden Lemasters y Cole Preston, pertenece oficialmente a la banda de indie pop Wallows, la cual tiene un contrato con la discográfica Atlantic Records desde 2018. Esta banda es conocida por éxitos como “Pictures of Girls”, “Are You Bored Yet?” o “Scrawny”.

Alisha Boe

Luego de su participación en la serie de Netflix, la actriz noruega formó parte del casting de películas como Pomps y When You Finish Saving the World.

Katherine Langford

La joven actriz ganó una nominación a los globos de Oro por la serie, luego apareció en las películas Love, Simon (2018) y Knives Out (2019), y encabezó la comedia negra Spontaneous (2020) y la serie de Netflix Cursed (2020).

Brandon Flynn

Flynn solamente ha tenido una participación en la serie ‘True Detective’ en el 2018.

Christian Navarro

Navarro, de ascendencia puertorriqueña, participó en las películas Can You Ever Forgie Me? y Prey For The Devil, además de un episodio en la serie Law and Order: SVU.

Justin Prentice

Prentice tuvo participación en las 4 temporadas de 13 Reason Why, luego de eso estuvo en la película Far More y en la serie Preacher.

Tommy Dorfman

El actor, luego de participar en la serie juvenil, ayudó a diseñar una colección de moda en ASOS. Además, participó en series como Jane The Virgin y Love, Victor. En el 2021 anunció que era transgénero iniciando un proceso de transformación.