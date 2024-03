Canal 13 le pone fin a los rumores sobre una supuesta negociación con Jean Paul Pineda para “¿Ganar o servir?”

Este fin de semana, la animadora del matinal de “Sabores”, Faloon Larraguibel, tomó una sorprendente decisión laboral, ella decidió renunciar a su espacio en Zona Latina para emprender nuevos rumbos. El rumor que brotó después de esta salida es que ella ingresaría al próximo reality de Canal 13, “¿Ganar o servir?”, que va a empezar sus grabaciones la próxima semana.

En un video de Instagram donde habló sobre su salida, Faloon señaló que “ya sé que circula la información de mi renuncia a Zona Latina. Quiero decir que esta decisión obviamente no ha sido fácil para mí, ya que he disfrutado trabajando aquí y he aprendido mucho a lo largo de 10 años”.

“Siento que debo empezar nuevos desafíos, debo cerrar ciclos, debo darme la oportunidad de crecer aún más personal y profesionalmente. Da lo mismo el lugar, siempre habrá crecimiento y aprendizaje”, explicó la animadora de 35 años.

Los rumores sobre Pineda y su aclaración

A propósito de esta supuesta nueva contratación del reality de Canal 13, el portal de farándula Infama aseguró que la señal también estaría negociando con la expareja de la animadora, Jean Paul Pineda, para ingresar a “¿Ganar o servir?”. Esto despertó las alarmas sobre un maquiavélico plan de juntar a Faloon con el hombre que la agredió.

El pasado 8 de marzo, el futbolista fue detenido tras agredir a Faloon Larraguibel durante la madrugada de dicho viernes. Él llegó bajó los efectos del alcohol a la casa donde vive la animadora, y la comenzó a golpear mientras ella dormía, Faloon sufrió diversas lesiones producto de la agresión.

Pineda fue formalizado por dos delitos, amenazas y lesiones menos graves en el contexto de violencia intrafamiliar, de acuerdo a lo detallado por el Fiscal Félix Rojas. “La Fiscalía solicitó el abandono del hogar que el imputado comparte con la víctima y la prohibición de acercarse a ella”, señaló Rojas, y agregó que las medidas cautelares fueron aprobadas.

Ante estos rumores, FMDos se comunicó con la casa televisiva para comprobar la veracidad de estos rumores de que ellos estarían intentando juntar a una víctima de violencia intrafamiliar con su agresor. “Desde Canal 13 desmentimos oficialmente cualquier tipo de negociación con Jean Paul Pineda”, le señalaron al medio citado.