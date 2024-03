“Debiste lavarte la boca”: Pareja de Pablo Herrera se con todo en contra de María José Quiroz tras imitar al cantante

El cantante Pablo Herrera ha estado en la palestra debido a su punzante lengua, si es que no estaba criticando a Mon Laferte por enlazar su sexualidad con su arte, estaba pidiendo que baleen a los delincuentes y despotricando duramente en contra de los extranjeros.

“El domingo fuimos a almorzar al Mercado Central que se come exquisito y barato, (pero) los alrededores de la Vega son un asco, tienen hecho mierda todo los extranjeros, especialmente los haitianos que venden unos pollos rellenos con no sé qué hueá que nadie compra, Dios mío. Trajeron esa cultura de mierda y tú te tienes que encerrar a comer adentro. Hay que hacer que ellos respetan”, comenzó.

Él habló sobre su tiempo viviendo en Estados Unidos, donde aseguró que se respetan duramente las reglas. “El policía te para y te saca la pistola y si no respondes te mata y nadie alega por eso”, señaló Pablo Herrera.

“Córranle balas a todos. La policía tiene que hacer uso de ese derecho y ojalá que se los ‘piteen’ a todos porque más encima van a ser un gasto de casi un palo en la cárcel. Entonces, no sé cuántas lucas hay para aviones que se los lleven de vuelta”, lanzó

El enojo de la pareja de Pablo Herrera

En el programa de humor animado por Fabrizio Copano, “El Antídoto”, mostraron los dichos de Pablo Herrera y lo parodiaron de mano de la actriz María José Quiroz, quien salió con una peluca canosa, y fue presentada como “Pablo Horrores”. Ella cantó una reversión de “Tengo Amor” del artista, en donde hizo alusión a los dichos xenofóbicos del cantante.

La pareja de Pablo Herrera, Karoll Román, se molestó profundamente con esta imitación y se fue en contra de María José Quiroz por su imitación. La actriz publicó el mensaje privado que recibió de parte de Román: “Qué fome y triste tu parodia de Pablo Herrera, no te queda nada más que burlarte y expresar palabras de odio con palabras que él jamás dijo”, comenzó.

“Jugaste con sus grandes canciones, que antes de cantarlas, debiste lavarte la boca. No te queda más que estar en un programa que solo se ríen de los demás y que solo ustedes se ríen. Ridícula. Atte: la pareja de Pablo Herrera”, cerró.

Esto no quedó ahí, ya que Karoll arremetió nuevamente en contra de esta imitación y la comediante la expuso en su cuenta de Instagram. “Mira para lo que te contrataron, para ir a burlarte y cantar. Para burlarte eres seca, para cantar no te alcanza. No se puede pedir más a un programa hecho por Copano”, escribió la coach motivacional. Quiroz adjunto también el video de Román donde hablaba que la gente que insulta y critica a los otros, habla más de ellos que de la persona a quien está apuntando.