Esta es la condición que puso Denis Villeneuve para hacer “Dune parte 3″

El director Denis Villeneuve deja claro que solo seguirá adelante con la realización de una tercera película de “Dune” con una sola, pero muy importante, condición.

El artista aclaró que solo seguirá si está convencido de que superará la anterior película, “Dune: Parte 2″.

Después de filmar ambas partes de las películas de forma consecutiva, Villeneuve reconoce la importancia de descansar y asegurarse de tener un guion sólido antes de avanzar con una tercera entrega.

Así mismo lo dijo durante una entrevista a Empire: “Hice las dos películas una detrás de otra, lo que tiene todo el sentido para mí. Sentí que era una buena idea seguir adelante justo después de la primera parte. Ya estábamos diseñando, escribiendo, etcétera. Pero también significó que durante seis años estuve en Arrakis sin parar, y creo que será saludable dar un paso atrás.’’

Y siguió:’’Primero, asegurarnos de que tenemos un guión sólido. Lo que quiero evitar es no tener algo preparado. Nunca lo he hecho, y ahora creo que podría ser peligroso por el entusiasmo. Tenemos que asegurarnos de que todas las ideas están sobre el papel”.

“Si volvemos, tiene que ser real, tiene que ser relevante. Si alguna vez hago ‘Dune Messiah’, es porque va a ser mejor que ‘Part Two. Si no, no lo hago”, concluyó

Elenco con ganas de más

Varios miembros del elenco de “Dune” han expresado su entusiasmo por la posibilidad de una tercera película. Por una parte, actrices como Florence Pugh y Lea Seydoux podrían tener una mayor participación en una potencial tercera entrega.

Por otra parte, Zendaya, una de las protagonistas, elogió el compromiso de Denis:

“Cada vez que Denis llama es un sí por mi parte. Estoy deseando ver qué pasa. Empecé ‘Messiah’ y me dije: ‘Vaya, sólo estoy rodando la primera película. Déjame volver a la primera’. Es mucho que asimilar, pero no hay mejores manos con mejor cuidado y amor por ella que Denis”.