Fran Maira terminó en Urgencias tras complejo problema de salud: “En mi vida había sentido un dolor así”

La joven revelación de “Gran Hermano”, Fran Maira, no pasó un buen fin de semana. Todo comenzó bien, ella estaba pasándolo bien con una amiga en su departamento, pero la situación comenzó a tornarse insufrible debido a que comenzó a sufrir fuertes malestares.

Ella mostró su odisea en Urgencias de la Clínica de Las Condes, a través de sus historias de Instagram. “A las 5 am me empezó un dolor de guata (ovarios) insoportable. Llegué de urgencia a la clínica, no venía hace años, solo para controles anuales”, comentó junto a un video de ella caminando a duras penas en el centro médico con asistencia de alguien.

Maira aclaró que los dolores comenzaron a crecer al punto de que no podía caminar más, y a los 15 minutos tuvo que ser trasladada en una silla de ruedas. La historia sucesora despertó incluso más las alarmas debido a que mostraba a Francisca hospitalizada en una camilla.

La sufrida noche de Fran Maira

“Resulta que me encontraron un quiste en el ovario, estaba explotado por lo que me dio una hemorragia interna. Casi entro de urgencia a pabellón. Ahora estoy bien, solo con dolor”, comentó. “Si sienten dolor en sus ovarios vayan a hacerse exámenes específicos. Por suerte la hemorragia no se me traspasó al estómago y solo necesito reposo y observación”, aclaró Fran.

“Les juro que en mi vida había sentido un dolor así. Fue horrible. Se los comparto, ya que el 80% de mis seguidores son mujeres y al parecer es algo común entre nosotras. Para que estén siempre alerta y se hagan sus controles específicos”, señaló.

“Yo dos veces al año me hago los de sangre, pero hay que agregar los intraV y controles mamarios”, aconsejó Fran Maira, quien agregó que también hay que hacerse exámenes como el Pap, ETS y de flujo.

De acuerdo a los rumores, Francisca Maira estaría a días de ingresar al nuevo reality de Canal 13, “¿Ganar o servir?”, para el cual los participantes deben viajar a Perú la próxima semana.

Si bien, su nombre no ha sido confirmado, diversas fuentes de la farándula la dan como una carta segura. Solo queda esperar si es que realmente veremos a la exintegrante de “GH” en el programa, y si esta complicación no afectará su llegada.

Historia de Fran Maira Fuente: Instagram

