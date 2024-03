Inesperado: Mon Laferte asegura que contempla dejar la música para dedicarse a una vida más tranquila

Después del lanzamiento de su último álbum de estudio, “Autopoiética”, en noviembre de 2023, Mon Laferte ha estado inmersa en una intensa promoción que la ha llevado a diversos países y a conceder numerosas entrevistas. Sin embargo, en medio de este ajetreo, la artista chilena nacionalizada mexicana ha revelado que podría estar considerando un cambio radical en su carrera.

En una reciente entrevista publicada por Culto de La Tercera, Monserrat Bustamante, como se llama en realidad, habló sobre sus futuros planes profesionales, los cuales podrían sorprender a muchos de sus seguidores. Laferte expresó su deseo de tener una vida más tranquila en el futuro, alejada del bullicio y las exigencias de la industria musical.

“Me imagino, no sé si en diez años, pero en un futuro, no haciendo música, estudiando algo. O a lo mejor yéndome a un país donde nadie me conozca, trabajando en una librería, algo así”, confesó Laferte a Culto.

La cantautora agregó que también consideraría estudiar arte, pero no necesariamente algo relacionado con la música. Sin embargo, no descarta completamente la posibilidad de seguir creando música en un entorno más íntimo, como su hogar, aunque destacó su deseo de tener una rutina más estable.

“Cuando esté muy mayor”

A pesar de estos planes, Laferte dejó abierta la puerta a un posible regreso a la actividad musical en el futuro, tal vez cuando sea mayor. “Cuando esté muy mayor, si es que llego a muy mayor, cuando sea bastante más grande, ahí volver a la música. Pero cuando ya esté grande. Como una nueva adolescencia”, expresó.

Sin embargo, Laferte reconoció que sus planes podrían cambiar con el tiempo, al igual que sucedió con su perspectiva sobre la maternidad. Aunque por ahora está enfocada en su carrera, la artista está abierta a nuevas posibilidades que la vida le presente.

Mon Laferte regresará a Chile en abril para presentarse en cuatro conciertos como parte de su Autopoiética Tour en Antofagasta, Concepción, Viña del Mar y Santiago.