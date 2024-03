Oriana Marzoli le tiró flores a Luis Mateucci a días de su reencuentro: “Entre nosotros se ha guardado muchísimo cariño”

El próximo reality de Canal 13, “¿Ganar o servir? De vuelta al pasado”, está abultando sus filas y promete un sin fin de polémicas, especialmente con la llegada de una de las chicas reality más conocidas, Oriana Marzoli, quien tuvo un controversial paso por la televisión chilena.

La polémica joven debutó en espacios de telerrealidad españoles para luego venirse a Chile para un trío de realities de pareja, “Amor a prueba” en 2014, “¿Volverías con tu ex?” en 2016, el que ganó, y “Doble Tentación” en 2017, del que se fue expulsada.

En conversación con Las Últimas Noticias, ella habló sobre su regreso a la telerrealidad chilena. “Honestamente, creo que en Chile me recuerdan como la chica más polémica. El centro de la atención de todas las dinámicas que pudieron existir en los tres realities. Como la chica que no se calla, que no tiene pelos en la lengua, pero que al mismo tiempo es tierna”, partió.

“Además del personaje, siempre está la persona (...) Soy graciosa, divertida, espontánea, sincera, directa, un poco llorona, demasiado romántica, celosa en la justa medida jajaja, caprichosa, me río mucho de mí misma. Ojalá mostraran eso en pantalla”, continuó Oriana.

Ella aseguró que ha cambiado bastante, y los casi 10 años desde su primer encierro, no han pasado en vano. “He madurado bastante. No van a ver a la misma Oriana, la esencia es la misma, pero hay matices que están pulidos. Ahora cuando discuto intento argumentar un poco más y no quedarme en lo superficial, y con eso me refiero a lo banal, a lo primero que veo. Intento observar un poco más, y si alguien me cae mal, argumento el porqué”, afirmó.

Su relación con Luis Mateucci

Oriana no es sólo recordada por sus peleas, sino que también por su romance con el argentino Luis Mateucci, quien es la actual pareja de Daniela Aránguiz y participante de “Tierra Brava”. Con respecto a su exnovio, Marzoli sólo tuvo buenas palabras para referirse a él.

“A Luis le tengo un cariño enorme, es uno de mis ex con los que mejor relación tengo y tuve en el pasado, aunque también fue con uno de los que más he discutido, pero tampoco tanto. Siempre nos hemos perdonado rápidamente”, comenzó.

“Entre nosotros se ha guardado muchísimo cariño y los dos sabemos el personaje que es cada uno. Luis es una persona maravillosa, me hace reír muchísimo porque tenemos un sentido del humor bastante parecido. Me va a facilitar bastante mi estadía en ese reality. Pero solo cariño de amigos de ambas partes”, aclaró.

“Con él me siento muy cómoda compitiendo en los realities, nos entendemos muy bien y siempre nos fue genial. Qué pena que este reality no sea en parejas, si no seríamos un dúo excelente compitiendo”, cerró Oriana Marzoli.