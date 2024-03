Renata Bravo se defendió ante los reclamos de su hija de que “le gustan todos”: “Transformo todos los momentos en un carrete”

La actriz y comediante Renata Bravo estuvo presente en el último capítulo del programa de entrevista “Morandé Te Ve”, del animador Kike Morandé. Ella encantó al comunicador con su histriónica personalidad, y sus historias sin ningún tipo de tapujos.

En este espacio habló sobre su familia, y por eso, el animador le consultó si es que sus hijos le dicen algo sobre las anécdotas que ella cuenta públicamente ya sea en la televisión, programas de internet o la radio. “Sí me conocen, entonces mi hija me dice: ‘¡Ay, mamá! Te gustan todos’ o ‘mamá cuentas todo en la radio’”, comenzó.

Por esto, Renata sentó a su hija y le dijo: “A ver hijita, esta es la mamá que ustedes tienen, para bien o para mal es lo que les tocó. No voy a cambiar mi forma de ser”. En esa misma línea agregó “yo les enseño muy bien, yo les enseño lo que mi mamá me enseñaba”.

Los reclamos de su hija

Con respecto a la afirmación de su hija de “que le gustan todos”, la actriz relató una historia que ejemplifica este reclamo. “Yo las voy a acompañar al hockey, y es súper aburrido acompañar a los hijos al deporte, para mí es muy aburrido, pero tengo que hacerlo”, contó.

“Con mis amigas nos ponemos al otro lado, le damos la espalda a la cancha porque el sol nos llega, nos queremos quedar. Entonces mi hija me dice: ‘mamá no me viste en todo el rato’, (le respondió) ‘sí te vi, tengo ojos hasta en el poto’”, agregó Bravo.

“¿Qué hago yo? Obvio que sapeó, es mi carrete y digo: ‘oye que está bueno ese gallo’. Le miro si tiene anillo o no, converso con mis amigas y cuando lo veo la próxima vez, trato de acercarme y conversar. Transformo todos los momentos en un carrete, sino la vida es muy fome”, continuó.

Finalmente, Renata nuevamente se explicó ante los reclamos de su hija. “¿Cómo no me van a gustar todos? Si para eso está la vista para mirar, para recrear, para cortejar”, explicó la actriz.