Sammis Reyes abrió su corazón y se sinceró sobre su quiebre matrimonial: “Mi carrera y mi vida hoy requiere inestabilidad”

El primer chileno que logró llegar a la NFL, Sammis Reyes, estuvo de invitado en el último capítulo de “La Divina Comida”, y fue el encargado de abrir los fuegos en la primera noche y le dio la bienvenida al resto de los invitados que eran la médium Vanesa Daroch, el animador Matías Vega y la coach personal, Paula Pavic.

El locutor de Radio Activa le consultó si es que existe alguien en su vida que le de palabras de apoyo como una pareja, y ahí es cuando el consagrado deportista habló sobre su quiebre matrimonial con la estadounidense Nicole Kotler después de 10 años de relación.

Vega se disculpó por meter la pata, pero Reyes no tuvo problemas en abrir su corazón y hablar sobre lo sucedido con su expareja. “Nicole, mi expareja, fue muy buena conmigo. Me acompañó por los últimos 10 años, o sea, yo me saco el sombrero por ella y le digo gracias”, partió

“Ojalá seamos amigos para siempre y se mantenga todo muy bien, porque realmente se merece el orgullo y el honor, de todos los sacrificios que ella hizo por mí, que fueron muchos, muchos”, agregó Sammis.

Los motivos detrás del quiebre

Él prosiguió hablando sobre las dificultades que se sometieron como pareja. “Mi carrera hoy y mi vida hoy requiere inestabilidad, requiere riesgo, requiere el no poder tal vez formar una familia de forma tradicional, cerca de la casa de su familia donde ella tal vez quería estar, de una forma muy cómoda. Mi vida requiere de riesgos, yo soy arriesgado, tomo harto riesgo”, admitió.

Sammis aclaró que no hubo intromisión de terceros, solo incompatibilidades en decisiones de vida. “No hubo un engaño, no hubo mala onda, no hubo nada. Fue literalmente dos personas que se querían mucho, pero que tenían diferentes filosofías de cómo querían vivir la vida. Nada más”, afirmó.

“Entonces ahí nos tuvimos que mirar a los ojos y tuve que decirle, ‘perdóname, no sé qué decirte, pero no estoy dispuesto a transar todos mis sueños que tengo, todas mis ambiciones, todas las cosas que quiero hacer en mi vida por solamente estar contigo’. Y esa fue la decisión final. Es duro, es difícil y es difícil decirlo”, cerró Sammis Reyes.

