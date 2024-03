Sharon Stone reveló que intentó realizar una película de ‘Barbie’ y por esta razón rechazaron su propuesta

La actriz Sharon Stone sorprendió al revelar que intentó hacer una película de ‘Barbie’ pero su propuesta fue rechazada.

Los ejecutivos del estudio no compartieron su visión de un personaje poderoso para Barbie, lo que llevó a la negativa de su proyecto cinematográfico.

En una entrevista en el podcast “Fly On The Wall”, Stone compartió: “Fui al estudio a intentar hacer Barbie en los años 90 con un productor, amigo mío, y tenía al entonces director general de Mattel de mi parte. Nos echaron del estudio”, recuerda Stone. “Nos dijeron: ‘¿Por qué coges este icono americano e intentas destruirlo? ¿Qué te pasa? Me dieron un sermón y me acompañaron a la puerta”.

Y siguió: “La escena inicial era Barbie llegando a Mattel en su coche Barbie y el servicio secreto sale y sus pies son tan grandes como el coche. La escoltan hasta Mattel y todo el mundo se hace a un lado porque ella es el miembro más importante de Mattel.'’’

Y concluyó: ‘’Toda la gente importante la persigue y le besa el culo porque es la reina de Mattel y se trata del poder de ser Barbie y de lo que Barbie podría hacer en el mundo porque es muy poderosa. Pero ellos no creían que Barbie debiera ser poderosa”.

Otros intentos

Antes de los exitosos intentos de Greta Gerwig y Margot Robbie en Warner Bros., otras actrices también intentaron hacer su propia versión cinematográfica de Barbie.

Amy Schumer y Anne Hathaway estuvieron involucradas en proyectos relacionados con Barbie, pero tampoco lograron concretarlos. Sin embargo, Hathaway comentó positivamente sobre la película de Robbie en el podcast de Happy Sad Confused:

“Lo emocionante de lo que hicieron Greta, Margot y ese fenomenal equipo es que dieron en la diana. La diana hizo que el mundo entero alcanzara este nivel de éxtasis.’’

Y concluyó: ‘’Ahora imagina esa versión... tanta energía, tanta expectación, tanta emoción... pero no es la versión correcta. De hecho, creo que fue una suerte’'