¡Va a arder Troya!: Daniela Aránguiz anunció nuevo live tras polémica historia sobre Jorge Valdivia y Maite Orsini

Un nuevo terremoto en la farándula se va a desatar esta noche ya que Daniela Aránguiz anunció que hará un live para descargar su enojo en contra del padre de sus hijos, Jorge “Mago” Valdivia y la actual pareja de éste, la diputada Maite Orsini.

“Hoy en la noche voy a hacer un live para que todos me acompañen. Ustedes me conocen y saben que hago cosas muy impulsivamente y la gente no entiende por qué. He compartido mi vida, y este último tiempo más aún, así que hoy día en la noche les voy a explicar todo”, comenzó.

“Quizás no entiendan por qué hago las cosas, hoy día se van a enterar todos porque me cansé. Una se aburre también po’, chiquillas. No puedes hacer todo sola, ¿cierto? Así que les voy a explicar todo hoy día en la noche. Ustedes saben que de repente hay que hablar para que la gente reaccione”, cerró Daniela Aránguiz.

El motivo del enojo de Aránguiz

Unas historias de una clase de cocina vegana a la cual Jorge Valdivia acompañó a su pareja Maite Orisini, desató la furia de la “Cara de cuica”. ¿El motivo? Este fin de semana, él tuvo que haber estado con sus hijos, por esto ella se descargó en sus historias de Instagram con un incendiario texto que, si bien lo borró al rato, fue recogido y viralizado.

“Y pensar que este fin de semana le tocaba con sus hijos, no es capaz de ir a buscar ni a dejar a mis hijos a las actividades que ellos tienen, los deja esperando y los tiene completamente abandonados. Les cuento esto porque me llama mucho la atención que cuando un hombre se separa, piensa que también se separa de los hijos y los abandona vulnerándolos completamente”, comenzó.

“Es una pena ya que también fui una hija abandonada por mi padre. También es una pena que los hombres castiguen a sus hijos por no aceptar a sus parejas, sobre todo cuando estas parejas han maltratado a sus hijos como lo que pasó en este caso, me da mucha pena como se ríen de la gente. Que Maite haga tantas campañas con niños, siendo que maltrató verbalmente a los míos, es una perra y ojalá nunca se cruce en mi camino”, finalizó Aránguiz.