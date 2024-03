“Aprende, Demi Moore”: hija de la actriz muestra cómo luce su rostro tras disolver su relleno y la alaban

Demi Moore es una de las actrices más famosas y exitosas que a sus 61 años luce mejor que nunca y sigue triunfando en películas.

Pero, la famosa también es una excelente madre y tiene tres hermosas hijas que también son exitosas, Tallulah, Rumer y Scout, a quienes tuvo con Bruce Willis y quienes ya son mujeres de más de 30 años.

Las tres son hermosas pero cada una enfrenta sus batallas y sus luchas y la menor de ellas, Tallulah se ha sincerado en redes sobre su salud y su vida.

Recientemente la joven confesó que padece autismo, además de lidiar con problemas de autoestima por su peso, y muchos la han aplaudido por su valentía de ser real en redes, a diferencia de muchas famosas.

Hija de Demi Moore muestra su rostro tras disolver su relleno y le llueven los halagos

En otro de sus sinceramientos a través de las redes, Tallulah, la hija menor de Demi Moore y Bruce Willis mostró su rostro tras disolver su relleno.

“¡Hola! Tenía miedo de mencionarlo, pero recientemente me disolvieron el relleno, después de estar muy envuelto emocional y psicológicamente en lo que pensé que me daba, no había visto mi verdadera estructura ósea en como 6 años. Todavía estoy aprendiendo a reducir las molestias y los empujones y sentarme conmigo mismo tal como soy, ¡lo cual es difícil cuando tu cerebro te dice que sí! ¡más es mejor!”, reveló la joven de 30 años.

Este mensaje lo acompañó con fotos de su rostro al natural y le llovieron los halagos, asegurando que su madre, Demi Moore, debería hacer lo mismo.

“No hay nada tan hermoso como tú auténtico”, “aprende de tu hija Demi Moore”, “que hermosa eres al natural, no necesitas ninguna porquería en tu rostro”, “Te ves increíble y más hermosa que antes”, “dile a tu mamá que siga tu ejemplo, se vería mejor sin esos rellenos”, “¡No necesitas rellenos! ¡Nadie hace! ¡Eres hermosa tal como eres!”, “gracias por ser tan sincera, demasiado bella eres y tu mamá debería aprender de ti”, y “no tengas miedo de ser real. Tu verdad importa y tus verdaderos fans siempre te aceptarán”, fueron algunos de los comentarios.

Demi Moore y Bruce Willis La hija de los actores mostró cómo luce su rostro real sin rellenos (@buuski/Instagram)

La joven ha demostrado que poco a poco ha podido sincerarse con ella y sus fans sobre sus problemas y ha dado grandes lecciones de vida.