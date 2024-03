Arnold Schwarzenegger reveló que le colocaron un marcapasos: ¿cuál es su estado de salud?

Arnold Schwarzenegger reveló en su podcast ‘Arnold’s Pump Club’, que se le fue implantado un marcapasos. Esto ocurrió después de haber sido intervenido en tres ocasiones con cirugía a corazón abierto en el pasado, debido a un defecto cardíaco congénito.

Aquí te contamos qué dijo lo dijo el famoso actor, y cómo se encuentra actualmente, pues se está recuperando.

Las declaraciones de Arnold Schwarzenegger sobre su estado de salud

El actor confesó que le costaba mucho hablar de cuestiones médicas, debido a la educación que recibió desde niño.

“Tengo que aclarar que el solo hecho de decirles esto a todos ustedes va en contra de gran parte de mi educación en Austria, donde nadie, nunca nadie, hablaba de cuestiones médicas. Todo lo relacionado con la atención médica se guarda para uno mismo”, expresó Schwarzenegger.

Sin embargo, la estrella de Hollywood contó que decidió romper silencio, debido a que muchas personas en el mundo sufren lo mismo que él.

“Pero he recibido muchos mensajes y correos electrónicos de personas que nacieron con una válvula aórtica bicúspide (problema del corazón), como yo, diciéndome que hablar sobre mis cirugías de reemplazo de válvula les ha dado valor y esperanza para afrontar las suyas”, agregó.

Schwarzenegger aseguró que ahora tiene parte de una “maquina”

Haciendo referencia a su personaje en ‘Terminator’, el famoso decidió bromear un poco con el asunto del marcapasos.

“El lunes pasado me operaron para convertirme en un poco más una máquina: me puse un marcapasos. Tengo que decirles que el solo hecho de decirles esto a todos ustedes va en contra de gran parte de mi educación en Austria, donde nadie, nunca, hablaba de cuestiones médicas. Todo lo relacionado con la atención médica me lo guardo para mí”, contó el actor.

En cuanto a su recuperación, Arnold declaró: “En primer lugar, quiero que sepáis que lo estoy haciendo muy bien. Me operaron el lunes y el viernes ya estaba en un gran evento ambiental con mi amiga y compañera defensora del fitness Jane Fonda. Por cierto, cuando hablamos de que el ejercicio es la única píldora mágica para frenar el envejecimiento, mira a Jane ¡Ella es diez años mayor que yo y este año cumplirá 87!”.