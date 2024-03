“¿Así va a encontrar trabajo?”: Ale Valle cuestiona las disculpas de Tonka Tomicic a Hermógenes Pérez de Arce

Alejandra Valle se lanzó contra Tonka Tomicic tras dar a conocer que se arrepiente de las palabras que le dijo a Hermógenes Pérez de Arce hace un par de años, cuando la animadora echó al político del estudio de “Bienvenidos” tras negar la violación a los Derechos Humanos en la dictadura de Augusto Pinochet.

“He reflexionado mucho sobre esa situación y reconozco que cometí un enorme error al hacerlo. Aunque pudiera no haber compartido lo que él dijo, nunca debí haberle pedido que se retirara del set”, comentó la comunicadora en una entrevista a La Segunda, revelando que también le escribió personalmente una carta tras el incidente.

Por su parte, Hermógenes Pérez de Arce reaccionó a las palabras de Tomicic y aseguró que el tema quedó en el pasado. “Le encuentro toda la razón a ella, hizo lo que tenía que hacer y me parece muy bien. Y, bueno, asunto terminado”, expresó en El Mercurio.

La molestia de Ale Valle

Ahora, Alejandra Valle criticó a la exrostro de Canal 13 por la actitud que tomó frente a este conflicto: “¿Quién es Tonka Tomicic? ¿La persona que está en desacuerdo con el negacionismo? ¿La persona que quiere defender los derechos humanos? ¿O solo defendemos los derechos humanos cuando estamos en un contexto de movilización social, cuando nos conviene? ¿De verdad, entonces, ahora le pido disculpas a un negacionista, a una persona que justifica que maten a otros por lo que piensan?”, preguntó en su programa “La Voz de los que Sobran”.

Asimismo, arremetió contra la postura de Tonka y aseguró que pedir las disculpas a Hermógenes era las partes “más terrible” de la “vergonzosa” entrevista. Además, insinuó que esta nueva postura podría ser una técnica favorable para poder conseguir trabajo.

“¿Quién es Tonka Tomicic? ¿Así va a encontrar trabajo? Seguramente sí, porque estas son las personas que le gustan a la televisión abierta”, expresó la periodista.

En esa línea, Valle sostuvo que esta es precisamente una de las razones por las cuáles no quiere volver a ningún programa de la pantalla chica.

“Cuando me preguntan en la calle, que me lo han preguntado muchas veces, si yo volvería a la televisión, siempre digo que no, prefiero mil veces estar aquí, desde las trincheras de la comunicación que vender mi alma al diablo”, señaló tajante.