Estos son los memes que dejaron las sexys fotos que Selena Gómez publicó y después borró

Atónitos, así quedaron los 429 millones de seguidores de la artista Selena Gómez cuando este domingo 24 de marzo publicó dos fotos sensuales en ropa interior, que rápidamente borró para luego mostrarse “real” con otra imagen en blanco y negro. Sin embargo, fue tarde, porque la velocidad con la que los internautas capturaron su publicación fue más rápida que su accionar.

Selena mostró sus dos poderosas razones para sentirse orgullosa, pues lució un brasier negro en el que dejó ver sus grandes senos, al punto que casi muestra un pezón. Lo que quedó claro es que ella se siente orgullosa del tamaño de sus pechos, aunque se desconoce si las bajó de las redes por los ataques de los haters o porque se trató de una equivocación.

Selena Gómez

Los cierto es que no pasó desapercibida y los memes en X no se hicieron esperar, así como las muestras de sororidad, y escribieron: “Esa versión de Selena Gómez me hace recordar a la Milf de American Pie”, “A Selena Gómez le dio el mal de la tuitera: enseñando chichi a la menor provocación”, Hasta hace poco me aparecían todos los días las tetas de Sydney Sweeney, ahora me aparecen todos los días las tetas de Selena Gómez”.

Selena Gómez se parece cada vez más a la mamá de Stifler, por supuesto no es queja. pic.twitter.com/0z3s6JtMPO — 𝕯𝖔𝖉𝖔~ (@goodraco) March 24, 2024

Pero, las señales de apoyo se hicieron sentir: “Ven a Selena Gómez y dicen que se les hace gorda, ustedes ¿qué opinan? Yo la veo hermosa”, “Selena Gómez es la prueba viviente que para ser sexy y sensual, no importan los kilos de más, se ve tremendamente femenina, segura y empoderada”, y “Mientras ella se sienta feliz con su cuerpo, lo que opinen los demás no importa”.

Otros afirman que se trató de una estrategia publicitaria para captar la atención, puesto que hoy 25 de marzo, al cantante de ascendencia mexicana lanzó al mercado el nuevo rubor de su marca de cosméticos Rare Beauty. A través también de su Instagram publicó polvo luminoso y suave, que “combina el color ingrávido de Soft Pinch y el brillo vidrioso de Positive Light para conseguir lo mejor de ambos mundos en un solo polvo”. El producto llegará a las tiendas este 28 de marzo.

Yo entrando a tuiter/ Selena Gomez., pic.twitter.com/VcVJA2JqRf — Delicia de Macho. (@Jaibanzito) March 24, 2024

Selena padece de lupus, una enfermedad que autoinmune, en el que es su mismo cuerpo el que ataca a los órganos y puede afectar a todo el organismo en general, y que de acuerdo con la Clínica Mayo, este padecimiento pudiera combinar el factor genético con el entorno de la persona. El lupus deterioró el funcionamiento de los riñones de la también actriz, por lo que debió someterse a un trasplante.

La artista de 30 años, desde su diagnóstico ha subido mucho de peso, producto de los medicamentos, algo que ha sido duramente criticado por quienes solo se fijan en su figura y no en los padecimientos que la han llevado casi a la muerte.