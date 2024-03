Joven acusa a Karol G de hacerle ‘mal de ojo’ durante concierto y la tunden: “Está metida en cosas raras”

Karol G sigue deslumbrando en los diferentes escenarios del mundo con su gira de conciertos, Mañana Será Bonito, pero recientemente recibió unas críticas muy particulares en las redes sociales.

Tras su presentación en Caracas, Venezuela, la colombiana fue tildada de hacer una “transferencia negativa de almas” a una de las fanáticas que se encontraba en primera fila.

¿Por qué dicen que Karol G le hizo “mal de ojo” a una fan en concierto?

La usuaria de la cuenta X, @delbajoespectro, de la que no se tienen mayores detalles de su identidad, hizo un hilo con una denuncia pública sobre lo que vivió en el show musical.

“Me encontraba en primera fila, y en una de esas vi que Carolina me miró fijamente durante dos segundos. No era cualquier mirada, sino una mirada fea, fúnebre”, comenzó diciendo en la publicación que ya suma más de 384 mil reproducciones en la red social.

Hola, quiero consultar algo y hacer una denuncia pública sobre @karolg.



Resulta que fui al concierto de ella, me encontraba en primera fila, y en una de esas vi que Carolina me miró fijamente durante dos segundos. No era cualquier mirada, sino una mirada fea, fúnebre.



Sigo ⬇️ — Este usuario. (@delbajoespectro) March 25, 2024

“Yo no le hice caso, hasta que fueron pasando los minutos y de repente veo que mi cartera “desapareció” (obvio me la robaron) y me hicieron caer feo, tengo un raspón en la pierna color morado, y ahora que lo analizo es culpa de Karol, la hago responsable por ‘mal de ojo’”, dijo.

“Sé que me tacharán de loca, pero juro que ahora sí estoy descifrando su mirada maquiavélica hacia mí para ese entonces y me hizo una transferencia negativa de almas. Todo me está saliendo mal desde ese día, y no me parece coincidencia”, agregó la joven.

“Tengo una firme teoría de que esta cantante en auge está metida en cosas muy raras y exijo que me devuelvan mi dinero. Ella hace conciertos para transferirle sus malas energías a la gente, es bruja, una bruja mala. Y quería advertirles porque estoy en camino a hacerme una limpia”, — declaró la mujer sobre la presunta situación con la artista colombiana.

En la actualización indicó que la “bruja” a la que asistió le confirmó que “efectivamente ella me tenía envidia y por eso, me echó esa mirada” y que los famosos “tienen un contrato de almas pactado”, por lo que será más difícil despojarse de esas malas vibras.

Casualidad hoy estaba hablando con una conocida que fue al concierto de Karol G el día viernes y me comentó que sintió una energía extraña cuando Karol la vio, que la gente de la zona VIP los tenía algo así como hipnotizados, que al parecer Karol G está con los Iluminatis, cosas — Andres Gaona Trocel (@AndresEdu_GT) March 25, 2024

Ante esto, los internautas criticaron duramente a la mujer, situación sobre la que Karol G no ha declarado al respecto.

“Amiga, ¿qué tipo de drogas usas? Te está haciendo full daño”; “¿Sacarías un libro con historias graciosas cortas como estas?”; “Te recomiendo te hagas una lobotomia de caracter urgente”; “que te va a estar envidiando a ti Carolina mami, ¿te has visto a un espejo?”, “Que manera de conseguir interacción”, dijeron.