¿Llevaba el cabello sucio? Este fue el look de Shakira que desató una ola de críticas

El pasado viernes 22 de marzo, Shakira hizo su regreso a la música con el lanzamiento de su nuevo álbum ‘Las Mujeres Ya No Lloran’, con una magna celebración desde ‘The Guitar Hotel’ en el ‘Seminole Hard Rock’, en Miami, Florida, el estado que la acogió después de su mediática separación con Gerard Piqué.

Pasaron varios meses hasta que finalmente la barranquillera hizo oficial el lanzamiento de uno de los discos más personales de su carrera, pues no se trató de un regreso ‘comercial’ a la música, sino de una forma en la que la cantante pudo desahogar sus sentimientos después de vivir una dolorosa infidelidad. Eso sí, hizo partícipes a sus fans y agradeció que gran parte de ese álbum se debe a ellos.

Shakira Instagram: @shakira (Instagram: @shakira)

Sin embargo, la celebración se vio opacada por una serie de comentarios de los fans que no dejaron de señalar el aspecto físico de Shakira, tachándola de ‘descuidada’ y ‘sucia’ generando un gran debate en redes sociales.

El look de Shakira en el lanzamiento de su álbum

El lanzamiento del nuevo álbum de Shakira se vio opacado por los comentarios de los haters que no pararon de señalarla primero, por continuar su línea de canciones dedicadas a Piqué, señalándola de no superar a su pareja y segundo por el look por el que optó, pues, una vez más la barranquillera volvió a ser tundida por su aspecto.

La barranquillera siempre ha sido señalada por su gusto en la moda, mismo que se ha ido actualizando, transformando y renovando al paso del tiempo, y por el que ha sido aplaudida por los fans, señalando a su ex pareja de ser el culpable de los desatinados looks de la cantante.

Esta vez, Shakira optó por un conjunto de mini vestido firmado por ‘Balmain’ con estrellas bordadas en color plata, y sus exóticos botines negros de plataforma y tacón de aguja que solo alguien con su habilidad podría utilizar con seguridad, sin embargo, su look no terminó de convencer a los fans y se llevó una serie de críticas.

Tachan de ‘sucia’ y ‘descuidada’ a Shakira

Con las primeras fotos de su nuevo tema ‘Puntería’ junto a Cardi B, hubo quienes no le perdonaron un error en su manicura, luego de que le faltara una uña en el dedo pulgar. Pero la presentación de su álbum tampoco la exentó de las críticas.

Conocida por romper las reglas de Carolina Herrera y demostrar que una mujer puede usar jeans, tenis, bikinis y minivestidos a la edad que quiera, Shakira hizo un icónico regreso a la música que se vio opacado por los comentarios de usuarios que analizaron con lupa a la cantante.

Aunque la cantante volvió a llevar su clásica melena rubia con unos ligeros rizos, hubo quienes señalaron que su cabello parecía estar mal peinado e incluso sucio, mientras que otros terminaron de calificar su maquillaje como ‘desatinado’ luego de que en un video captado por la prensa, dejara a la vista arruguitas de la colombiana y sombras ‘mal logradas’ que le “dejaron un aspecto cansado” por lo que le recomendaron cambiar de estilista.

Eso sí, hubo quienes defendieron a la colombiana, alegando que a su edad sigue luciendo increíble y valoraron que se mostrara real, aun teniendo las posibilidades económicas de realizarse cualquier tipo de arreglo estético.