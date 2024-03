Maluma mostró cómo le ha ido en sus primeros días como papá

Maluma le mostró a sus seguidores cómo se ha estado adaptando a su nueva faceta como papá, compartiendo en su perfil de Instagram algunas fotos y videos que dejan ver al cantante inmerso en esta nueva etapa de su vida. Además, sus fanáticos aprovecharon la publicación para dejarle mensajes de apoyo en este nuevo proceso.

El artista anunció el embarazo de su novia, Susana Gómez, a finales de 2023, con un emotivo video en medio de una de sus presentaciones en Estados Unidos, compartiendo su emoción junto a todos los asistentes de este evento.

Desde ese momento, el colombiano empezó a hacer varias publicaciones relacionadas a su hija, Paris, mostrando la barriga de embarazada de su pareja, enseñando algunas de las cosas que le regalaron para cuando naciera la pequeña, además de redactar diferentes mensajes en los que anunciaba los ansioso que estaba porque finalmente naciera.

Hasta que finalmente el pasado 9 de marzo Paris llegó al mundo, algo que anunció el joven a través de una publicación de Instagram en la que muestra algunos fotos de su bebé y de Susana, en un tono blanco y negro.

Desde esta última publicación, Maluma le anunció a sus seguidores que iba a estar ausente en las redes sociales por algún tiempo para dedicarle más tiempo a su hija. Pero hace pocas horas, el cantante mostró cómo se ha desenvuelto en su nuevo rol, a dos semanas de haber nacido Paris.

A través de un carrusel en Instagram, el intérprete de ‘Según quién’ mostró varias imágenes y un divertido video relacionado con su faceta de papá.

El contenido del post muestra a Maluma cargando en brazos a la pequeña, cuidándola mientras está dormida e incluso dejándola descansar sobre su pecho mientras él ve partidos de fútbol, dando a entender que está tomando estos días con mucha tranquilidad mientras disfruta de la compañía de su hija.

Maluma se llenó de elogios y felicitaciones

A través de la sección de comentarios, varios de los fanáticos del colombiano lo han llenado de todo tipo de elogios a propósito de estas emotivas imágenes, felicitándolo tanto por su nueva faceta como por ayudar a su pareja con el cuidado de la bebé.

“Muero de amor por esas fotos, no sé cuál es más bella”, “Lo más lindo de la vida 😍❤ qué hermosura, que Dios te la cuide siempre”, “Ese papá sí se ve que ayuda a su novia con la hija, no se la quita de encima, me muero de amor” y “Le sienta bien ser papá” son algunos de los mensajes que ha recibido Maluma en su publicación.