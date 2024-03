“Me conflictuó haber pensado en mi hermano”: Diana Bolocco se sinceró tras participar en show de espiritismo

La animadora Diana Bolocco, quien actualmente participa como jurado del programa Got Talent Chileno en CHV, se refirió al impacto que causó en ella la presentación de un misterioso espiritista que la contactó con su hermano fallecido.

Se trató del concursante conocido como Incertum, quien le entregó un mensaje que le dejó el espíritu.

Producto de ello, Diana reveló haber quedado “conflictuada” con la sesión, la cual se realizó en el debut del espacio de talentos.

“La verdad es que quedé muy, muy nerviosa, quedé como tiritando, porque es fuerte participar, efectivamente se mueve la mesa y uno no sabe cuál es el truco. Entonces, claro, quedé nerviosa, también obviamente me conflictuó el haber pensado en mi hermano y no haber pensado en cualquier otra persona fallecida, digamos, que no me comprometiera emocionalmente”.

Producto de ello, reveló que tuvieron que parar la grabación del programa puesto que no se encontraba bien para continuar.

“Sí, paramos la grabación después de ese momento y nos tomamos un break. Me vinieron a preguntar si yo estaba bien y la verdad es que sí, estaba bien. Pero una queda nerviosa, como cargada energéticamente. Pero fue un gran momento televisivo”, comentó a LUN.

Diana Bolocco, Got Talent Chile

Diana recibió mensaje de hermano

Todo comenzó cuando el hombre le pidió a Diana que “piense el nombre de una persona que haya fallecido, alguien que ya no esté entre nosotros, pero con la que te gustaría volver a contactar”, le solicitó, para luego pedirle que escribiera una mensaje que le gustaría transmitir a su ser querido.

Posteriormente, el participante reunió al animador Julián Elfenbein y a Diana con los demás integrantes del jurado (Leonor Varela, Antonio Vodanovic y Francisco Reyes), quienes pusieron sus manos sobre una mesa de madera, mientras intentaban conectarse con el espíritu.

“Ser de luz, ente del más allá. La puerta está abierta. Eres bienvenido”, señaló Incertum, momento cuando la mesa comenzó a moverse por el escenario.

Esto provocó que la mesa fuera seguida por el jurado y animadores, hasta que cayó abruptamente al piso, rompiéndose una de sus patas.

“Es evidente que algo se ha manifestado y con mucha energía”, dijo el espiritista.

Tras ello, Incertum le pidió a Diana que revisara la pizarra y viera el mensaje que le dejaron.

“Adulta o no, siempre contigo”, leyó en voz alta la hermana de Cecilia Bolocco.

“Los espíritus existen, están entre nosotros. Ellos habitan en nuestra memoria y en nuestro corazón. Esta sesión ha terminado”, dijo sacando aplausos.

Finalmente, Leonor Varela leyó el mensaje que previamente había escrito Diana en un papel, el cual decía que “me habría encantado haberte conocido de adulta”, coincidiendo con el que él le escribió en la pizarra.