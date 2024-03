“Mi sueño es...”: Paula Pavic confesó sus planes a futuro con Marcelo Ríos tras separación

Invitada al programa La divina comida de CHV, Paula Pavic destapó la olla respecto sus sentimientos hacia su exmarido, Marcelo “Chino” Ríos, de quien se separó el 2023, tras 16 años de relación y tres hijos en común.

En la ocasión, Pavic reveló que a pesar de que el extenista ya se encuentra emparejado con una joven de 18 años, ella tiene un “amor incondicional” por él.

“Siento que… que como que mi amor por él es incondicional”, reveló en primera instancia.

Por este motivo, contó que su gran sueño es poder mantener la fiesta en paz a nivel familiar y retomar la amistad que alguna vez tuvieron.

“Mi sueño es poder ser amiga de él en algún minuto y así poder salir con los niños juntos y tener conversaciones de ‘cuéntame cómo está tu vida’ y ‘yo la mía’, porque en algún minuto fuimos amigos”, reveló en conversación con los demás invitados, Sammis Reyes, Vanessa Daroch y Matías Vega, quien fue el ganador de la noche.

Respecto a la relación que tienen en la actualidad, aclaró que es cordial e, incluso, Ríos lleva a su nueva pareja a la casa donde vivían como familia.

“Está súper cordial el tema, de hecho, él va con su polola a la casa”, señaló.

“Dejé de amarlo como pareja”

Tiempo atrás, en el mes de febrero, Paula Pavic también se refirió a sus sentimientos hacia Marcelo, donde aclaró que ya no lo quería como pareja.

“El amor de pareja trascendió al amor que uno siente por un hijo. Es un cariño incondicional”, sostuvo.

“A Marcelo lo voy a querer siempre, pero dejé de amarlo como pareja; hoy no podría darle un beso. Es heavy; no lo hemos conversado, yo creo que él aún no lo asume”, compartió con sinceridad.

Además, agregó en entrevista con Revista Velvet que “comencé a dejarme de lado nuevamente y a normalizar cosas que no eran. No tenía el mismo interés en mí que sí sentía por otras personas. Veía, por ejemplo, cómo miraba mujeres en internet o en el gimnasio, lo que me hacía sentir que yo no era suficiente”, contó respecto a cuando decidió tomar la importante decisión de su vida.