Niurka Marcos reacciona por primera vez a mención de Bad Bunny en canción

La actriz, cantante y bailarina cubanomexicana, Niurka Marcos, se ha destacado a lo largo de su carrera por su franqueza, hablando sin pelos en la lengua sobre diversos temas, incluyendo aquellos relacionados con su vida privada.

Esta actitud provocó que su fama trascienda fronteras, como lo evidencia su inclusión en la letra de la canción “Andrea” del exponente urbano boricua, Bad Bunny.

En el tema, que forma parte del álbum “Un verano sin ti”, el Conejo Malo hace referencia a Niurka Marcos con las palabras: “Niurka Marco’/ A la buena, beso y abrazo/ A la mala, botellazo, sin soltar el vaso”.

Ahora, casi dos años después del lanzamiento del disco, por primera vez la vedette habló sobre este tributo que le dedicó Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre de pila de puertorriqueño.

“Para mí, lo que tiene el valor agregado a que me haya mencionado, (es que Bad Bunny) me estudió, me define muy bien ‘por las buenos besos y abrazos, pa la mala a botellazos, sin soltar el vaso’”, declaró la actriz al medio noticioso, Milenio.

“Nosotros nunca hemos abandonado la sencillez porque es lo más importante... Él está hablando de mujeres empoderadas y guerreras y yo vine a su mente porque eso soy. Soy una mujer líder de opinión, empoderada, frontal, transparente porque en esta industria hay mucha disfunción tóxica. Esas cosas me valen madre”, agregó Niurka.

La artista además reveló que fue su hijo Emilio Osorio quien le contó que fue mencionada en un tema del trapero.

“En ese entonces no estaba muy metida en lo que estaba en tendencia en la música, pero Emilio sí, él es fan de Bad Bunny... Me habló por teléfono desde el auto ‘mamá, mamá, te mencionó Bad Bunny. Estás bien cabrona’. Escuchar a un chamaquito como Emilio decirme eso, en ese momento me cayó el 20 de que alguien muy importante había hablado de mí”, detalló la cubana.