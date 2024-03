Periodistas de Mega asumen similitud con filme “Gemelos”: “Desde el primer día comparan nuestra altura”

Un inusual y jocoso momento protagonizaron hace algunos días Julio Ahumada y Lucas Quinn, los jóvenes periodistas del madrugador programa “Oye!”, de Mega, donde ambos profesionales dieron cuenta en pantalla de los cerca de 30 centímetros que los distancian en tamaño.

Una insólita diferencia para dos rostros de un espacio televisivo en directo, pero que en el caso de Ahumada y Quinn sólo confirmó lo que en la interna del canal ya era un secreto a voces: que ambos son una atractiva dupla de comunicadores, pero con un inevitable parecido a los protagonistas de uno de los filmes más populares de finales de la década de los ochenta.

La desopilante película “Gemelos”, que en 1988 reunió con inusitado éxito de taquilla a los actores Arnold Schwarzenegger y Danny DeVito, quienes con sus 41 centímetros de diferencia en altura (1,88 y 1,47) dejaron una marca difícil de olvidar en la cinematografía mundial.

Muchas veces nos han comparado como ‘Gemelos’, o por lo menos nos han confundido, lo cual hace más chistosa la situación — Julio Ahumada

La dupla dispareja de Mega

Y es que tal como lo anunció la semana pasada el propio Ahumada, en medio del programa “Oye!”, hay una gran diferencia de tamaño con su colega Quinn.

“Yo mido 1 metro con 64 centímetros”, cuenta Ahumada a publimetro.cl, una altura muy por debajo de la que ostenta Quinn, quien nos confiesa estar en el “metro y 93 centímetros”.

Lucas Quinn y Julio Ahumada se estrenaron la semana pasada en el nuevo proyecto informativo de Meganoticias. Fuente: Captura de pantalla del programa "Oye!", en Mega.

- Ambos llegaron a Mega a realizar tareas nocturnas. ¿Cómo fue ese primer encuentro entre ambos donde quedó en evidencia la diferencia de altura?

Lucas: Yo llegué a trabajar como trasnoche de fin de semana a Meganoticias y siempre cuando llega un nuevo trasnoche se le tiene que hacer una capacitación para que aprenda cómo funciona el turno. En este caso, Julio Ahumada es con quien trabajé y acompañé mis dos primeras noches antes de comenzar a trabajar solo los viernes y sábados por la noche. Por otro lado, es una de las primeras personas que conocí al comenzar a trabajar. Recuerdo perfectamente a lo que fuimos. Una doble encerrona en Maipú, fuimos al sitio del suceso y también a las 25° comisaría de la misma comuna. Ahí logré conocer a los equipos trasnoche de los otros canales de televisión donde me decían que era la versión alta de Julio. En resumen, desde el primer día, tanto dentro como fuera del canal comparan nuestra altura. Cosa que siempre tomamos con humor hasta el día de hoy. Con el paso del tiempo nos hemos ido conociendo mejor, al nivel de que le tejí un gorro el invierno pasado. Él es un buen compañero de trabajo. Empatizamos bien el uno con el otro ya que hemos tenido experiencias similares dentro del canal.

Julio: Nosotros empezamos haciendo tareas nocturnas. De hecho, yo era el trasnoche oficial de la semana y Lucas Quinn llega a ser el trasnoche de fin de semana en el departamento de prensa de Mega, y nos conocimos de hecho bajo ese turno. Porque él me fue a buscar a mi casa. Hay un conductor que va a buscar a los equipos y yo llego y él ya está sentado de copiloto. Y pensé que era un practicante, pensé que era alguien que iban a dejar al trabajo y no me habló en todo el viaje hasta llegar al canal, donde se presentó como Lucas Quinn, el periodista de trasnoche de Meganoticias. Y la diferencia se notó en el momento en que se bajó del auto. Lo veía y decía: “Ah, este cabro”, después me bajo del auto e inmediatamente se notó la diferencia de que yo con suerte pasaba el techo del autito y él quedaba sobre el auto. Era súper chistoso vernos ya desde un principio.

No pensé que este segmento de gemelos en el “Oye!” iba a tener tantas reacciones por parte de la audiencia — Lucas Quinn

Bromas más o menos, la pareja coincide en que la referencia a la dupla de Schwarzenegger y DeVito no surgió de sus colegas, sino más bien del propio Ahumada, quien optó por tomarse con humor la diferencia de tamaño a la que siempre hacían énfasis sus demás compañeros del canal.

“Más que compararnos, hubo un periodo que nos confundían mucho, sobretodo al momento de hacer despachos. Ambos casi siempre hablábamos de temas policiales. En más de una ocasión, Natasha Kennard mezclaba nuestros nombres. A mi me decía Julio y a él Lucas. La broma o comparación con la película de Schwarzenegger con Danny DeVito se le ocurrió a Julio. Es una buena y creativa analogía sobre lo que nos ocurre. Tenemos algunas similitudes, como el color de pelo, los temas que comentamos al aire y una trayectoria laboral bastante similar, pero al mismo tiempo somos diferentes, como por ejemplo, la altura”, confiesa Lucas.

En la misma línea, Julio cuenta que “muchas veces nos han comparado como ‘Gemelos’, o por lo menos nos han confundido, lo cual hace más chistosa la situación”.

“Por lo menos al aire, Natasha Kennard a veces nos ha dicho a mí Lucas, a él Julio. Si bien los dos hacemos policial, a veces hacemos un informe, hacen esa diferencia bien tonta, pero sí, como que nos parecemos por algún aspecto, del color de pelo, el color de ojos, pero la estatura siempre es la que hace diferencia y por eso hicimos el chiste de la película de Schwarzenegger con Danny DeVito”, confiesa Ahumada.

Lucas Quinn y julio Ahumada. Fuente: Captura de pantalla del programa "Oye!", en Mega.

- Dejando lo jocoso de lado. ¿Se ven haciendo algún otro programa juntos? ¿Lo han pensado o se los han pedido?

Lucas: Hasta el momento nunca lo había pensando, ni tampoco nos lo han ofrecido, pero tal vez nazca alguna idea después de esta semana trabajando juntos en el “Oye!”. No pensé que este segmento de gemelos en el “Oye!” iba a tener tantas reacciones por parte de la audiencia y por lo mismo, agradezco el cariño que hemos recibido. No me cierro en lo absoluto a tener un programa con Julio, es más, siento que sería divertido, sobre todo ahora que estamos haciendo más contenido multiplataforma en el canal. De los dos, él es el más extrovertido en pantalla.

Julio: Me cuesta imaginarme todavía hacer un programa con Lucas. Me gusta trabajar con él, sobre todo en el departamento de prensa, en “Meganoticias Amanece”, en “Oye!”. Ya funcionamos bien esta semana, y teniendo en cuenta que nos estamos alternando en el “Oye!”, sin duda con Darynka (Marcic, otra de las figuras jóvenes del departamento de prensa de Mega) también funcionará increíble. No lo hemos pensado, tal vez ahora lo pensemos, ni tampoco lo hemos pedido. A los dos se nos ha dado muy bien y nos hemos sentido muy cómodos acá en el canal.

- La semana pasada comenzó el desafío de la nueva señal 24/7 de Mega con “Meganoticias Ahora”. ¿Cómo esperan que sea la respuesta del público? Ya que se la juegan en diferentes plataformas.

Lucas: Espero que sea positiva y en parte siento que ya lo fue, por lo menos en los boletines de la madrugada. Desde el día uno hubo personas que nos escribieron por X de distintas partes de Chile diciendo que estaban conectando con nosotros y que les gustaba que haya un programa en vivo de noticias durante horas de la mañana. Hay un buen grupo de camarógrafos, editores, productores y periodistas dentro del canal. Todos generando contenido de calidad y preocupados de informar al país. Nos va a ir bien.

Julio: Yo por lo menos espero que sea buena la recepción del público. Lucas es un excelente periodista, es un excelente compañero y va a estar ahí entregando boletines, al igual que Sabrina (Kennard) a las nueve de la mañana; Karim (Butte), obviamente un gran profesional, todo el equipo que va a estar funcionando, Sylvia (Córdova), Rafaella Bremer, también Bárbara Mena. Todos son grandes periodistas, no tan solo los que están en pantalla, sino que también los que están afuera armando el material. Creo que va a haber una muy buena recepción porque se ve también en la señal abierta, como en el programa de Sepu (“Meganoticias Alerta”, de Rodrigo Sepúlveda), yo también creo que se verá muy bien recibido si seguimos con la misma tónica de la información.