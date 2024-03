Reina Letizia: los tres ex que han expuesto lo peor de la monarca

La imagen de la Reina Letizia se ha visto realmente golpeada este 2024 ante las fuertes acusaciones que ha realizado su ex cuñado y presunto amante Jaime del Burgo, por lo que más de uno desea que el Rey Felipe VI se divorcio y termine su mandato en solitario.

El pasado de Letizia Ortiz, quien anteriormente se desempeñaba como periodista, ha regresado para atormentarla y aunque ella sigue adelante con sus compromisos reales y su matrimonio a sus espaldas arrastra los juicios y señalamientos de sus detractores.

Exnovios, romances con famosos, abortos, divorcio y la depresión de su hermana son parte de los secretos con los que arrastra la reina y los cuales han regresado a sus 51 años.

Esto han dicho las exparejas de la Reina Letizia

Aunque Jaime del Burgo ha sido el supuesto ex de la Reina Letizia que más ha dado de que hablar al asegurar que mantuvo un romance con ella incluso antes y después de su matrimonio con el Rey, hasta mencionar que estuvo a punto de abandonar la corona para vivir su historia de amor, lo cierto es que otros ex de Ortiz tampoco cuentan con una buena imagen de ella y lo han dejado saber, aunque sin hacer tanto escándalo como del Burgo pro temor a las represalias.

Uno de ellos ha sido el periodista David Tejera quien trabajó con Letizia en la cadena CNN+, y ahora se encuentra retirado de la prensa. Aunque la igual que Jaime tuvo la oportunidad de usar sus influencias para contar su historia de amor a través de un libro, se negó rotundamente a hacerlo, no sin antes lanzar algunos dardos.

“Mientras la imaginación me dé para escribir ficción, prefiero ese camino. Claro que me han tentado para escribir sobre Letizia, pero de momento que corra el aire. Y en este país no es tan fácil publicar historias de ese cariz, aunque vamos abriendo los ojos, aún queda un círculo poderoso dispuesto a cerrar filas”, dijo.

Tejera no ha dejado de mostrar su descontento con la real pero sin contar su verdadera historia tras haber mantenido una relación amorosa.

“Tengo tres posibilidades: adularla mintiendo; decir la verdad y, por tanto, hablar mal (y quedar como un rencoroso resentido) o dejar que cada cual saque sus conclusiones. Escojo la tercera. Ni la he adulado, ni la he criticado con rencor”, agregó.

Otro de los hombres que forman parte de la vida de Letizia es Alonso Guerrero, quien por si fuera poco estuvo casado con ella y si bien pocas veces ha hablado de su ex esposa, lo hizo a través del del libro del primo de la reina con una frase contundente

“Desprecio los impulsos arribistas de Letizia por alcanzar el éxito periodístico, la fama, el dinero y el éxito social”, sostuvo en el libro ‘Adiós princesa’ en la página 63.