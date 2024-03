Revelan por qué decidieron cambiar a último minuto el final de “Amanda”: Daniela Ramírez estuvo de acuerdo

El 2016 se transmitió la reconocida teleserie de Mega llamada “Amanda”, la cual tuvo al público nacional pendiente por más de un año y su final dejó a todos los televidentes ssoprendidos. Ahora, tras casi 8 años de su estreno, Luis Ponce, guionista del drama, reveló por qué no dejó le dio un buen desenlace a la protagonista interpretada por Daniela Ramírez.

En la reciente edición del programa Megateleseries, el talento detrás de la producción comentó que la enfermera no iba a morir en el último capítulo. “Siempre se pensó como un final feliz”, indicó, sorprendiendo al elenco que estaba presente en el estudio.

“La premisa de trabajo, era que Amanda había sufrido tanto durante adolescencia, que se merecía un final feliz”, explicó, asegurando que según los planes el personaje debía quedarse junto a Luciano (Carlos Díaz), ya que era “el amor de su vida”.

De hecho, “así trabajamos hasta llegar al final, e incluso lo escribimos”, comentó.

No iba a funcionar

No obstante, el guionista reveló que el final feliz no funcionaba por un montón de razones dramáticas, que implicaría una avance en la trama demasiado complicado de realizar. “Eso implicaba resolver varias cosas, y no se justificaba”, expuso.

“Evidentemente a mucha gente no le gustó, se enojó y se reveló contra la teleserie”, relató el director de la novela.

Por su parte, Daniela estuvo de acuerdo con las palabras de Luis Ponce, y aseguró que le gustó el final donde su personaje fallece apuñalada por Mateo (Ignacio Garmendia).

“(Amanda y Luciano) iban a estar juntos, después se iban a pelear, y se iban a separar”, comentó la actriz entre bromas.

Finalmente, Ramírez declaró que “me encanta, encuentro épico el gesto de que se muera, si la vida es difícil (...) Así quedé en la memoria, en la historia, como personaje épico, justiciero; y la vida es así”, sentenció.