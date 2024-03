Savka Pollak explicó por qué rechazó entrar a “Tierra Brava” a pesar de la suculenta oferta

Desde hace unos años, Savka Pollak se ha mantenido alejada del mundo de la televisión. Actualmente trabaja en el departamento de la mujer de la Municipalidad de Vitacura, empleo que la satisface gratamente.

“Es algo que busqué y me encanta. Quiero seguir creciendo y trabajando acá, me fascina. Me llena el alma”, señala en conversación con Página 7.

“No me alcanza, como a la mayoría de las personas que tienen un trabajo para mantener a los hijos cuando te toca sola”, reconoció.

No obstante, el trabajo en la pantalla chica no es una opción que haya cerrado para siempre, pues estaría dispuesta a volver, dado que “tengo ofertas todo el tiempo”.

“A veces la gente cree que después de la tele no hay nada, y la verdad es que hay mucho detrás”, aclaró Savka.

“Sin embargo, para dedicarle el tiempo completo, creo que ya no estoy para eso. Aunque me dejo un poco guiar por la vida y que las cosas pasen”, explicó.

“No es algo que me atraiga”

Como una forma de estar cerca de su vocación por las comunicaciones, indicó que le encantaría hacer radio “porque es algo que lo podría compatibilizar con mi trabajo”.

Es más, la exconductora de programas como “Video Loco” confidenció una oferta recibida recientemente que demuestra continuar en el tapete de los rostros atractivos para la televisión.

“Hace poco me invitaron a participar del reality ‘Tierra brava’, pero no es algo que me atraiga”, sinceró.

¿El motivo? La atención que merece el cuidado de su hija menor, Laura, de ocho años. “Tengo una crianza con la ‘Lauri’ súper cercana, y no tengo quién pueda suplirme si no estoy. Ella lo habría pasado súper mal, no estaba dispuesta a ese costo para ella”, argumentó.

Sin embargo, dejó en claro que, de todos modos, era una oferta tentadora, pues le ofrecían una suculenta suma de dinero por ingresar al formato de telerrealidad de Canal 13.

“Era una millonada, ahí salía de todas las deudas. Lo que me ofrecían de ese reality era para salir de todo, pero el costo era demasiado alto”, sopesó finalmente.