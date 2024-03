Tommy Rey estrena cumbia urbana y avisa que seguirán haciendo “cosas nuevas para que la gente vea que no somos unos viejitos antiguos”

“Nosotros tenemos que intentar adaptarnos y hacer cosas nuevas”, asegura el líder y vocalista de la reconocida banda cumbianchera de “La Sonora de Tommy Rey”, histórica agrupación que lanzó recientemente el tema “Parranda”, una colaboración con los artistas urbanos Carlitos Junior y El Calle Latina con la que pretenden renovarse en su exitoso presente con la audiencia nacional.

Si bien el alma de la agrupación liderada por Tommy Rey son las cumbias, el recambio generacional los llevó a incursionar en otros estilos, en específico el urbano, donde Leo Soto, uno de los históricos fundadores de La Sonora, reconoce que este nuevo tema llegó gracias a una “idea de un amigo, del hermano de Bombo Fica, Ricardo Fica”.

Nosotros no vamos a parar. Aunque tengamos que hacer el Festival del Bastón o de la Silla de Ruedas, vamos a seguir adelante — Leo Soto

El alentador presente de la banda de Tommy Rey

“Él nos presentó a Carlitos Junior, pero no teníamos el tema. Y ahí apareció El Calle Latina con este tema que abarca tantas cosas que nosotros hacemos, como la felicidad, el baile y la parranda. Pero había que ver cómo insertarlo dentro de la orquesta”, explicó en hoyxhoy.cl.

“Nos faltaba algo dentro de lo actual, de lo que suena ahora en todas las redes. Y apareció este compositor con este tema, lo llevé a la orquesta para que tuviera la aprobación y me dijeran qué se podía hacer. Todos opinamos y llegamos a la conclusión de que había que hacer un arreglo para La Sonora, porque era un tema urbano. Así llegamos a lo que es hoy en día ‘Parranda’; un tema que no perdió la esencia de la cumbia y por el otro lado tiene lo urbano. ¡Así nació la cumbia urbana! Somos los precursores”, avisó.

Esa nueva orientación es refrendada por el propio Tommy Rey, quien aseguró en el medio de circulación nacional que “nunca habíamos pensado en eso. Es algo nuevo, al final nos gustó mucho”.

“Hoy en día la música urbana gusta mucho. No sabemos si va a pasar de moda o no, pero nosotros tenemos que intentar adaptarnos y hacer cosas nuevas también para que la gente vea que no somos unos viejitos antiguos tocando apenas”, indicó.

“Yo no pensé que iba a gustar mucho, pero le ha gustado a la gente. Con Carlitos Junior y El Calle Latina hace poco estuvimos juntos en un local y a la gente le gustó mucho. Entonces eso es bonito, que las cosas nuevas le gusten a la gente, pero no perder la tradición”, reconoció el cantante, una propuesta musical que también valoró el propio Soto.

“Nosotros no vamos a parar. Aunque tengamos que hacer el Festival del Bastón o de la Silla de Ruedas, vamos a seguir adelante. Ahora con la nueva cumbia urbana. Tenemos que hacer un disco con ese nombre, que va a pegar en todos lados”, finalizó.