“Una señora me ofreció...”: Sammis Reyes desclasificó millonaria propuesta por “cuatro citas”

Convertido en toda una celebridad, el jugador de Fútbol Americano, Sammis Reyes, desclasificó la millonaria propuesta que recibió durante su estadía en Chile, tras hablar abiertamente de su separación matrimonial.

Fue en el programa La divina comida de CHV, cuando el deportista respondió a los invitados (Paula Pavic, Vanessa Daroch y Matías Vega) sobre la opción de crearse una cuenta de contenido erótico en la plataforma OnlyFans.

Ahí, reveló que no está dentro de sus planes, pero que ya cuenta con algunas pretendientes que sí estarían dispuestas a pagar para verlo en cuerpo y alma. Incluso, hubo una que le realizó un atractiva oferta económica para convertirlo en su toy boy.

“Una señora me ofreció 10 millones de pesos al mes, por cuatro citas”, contó el jugador, quien es el primer chileno es llegar a las grandes ligas de la NFL.

Eso sí, aclaró que la oferta no era de índole sexual, sino que solo de compañía, pero él prefirió pasar.

“Dijo que no era necesario tener relaciones sexuales, era solo compañía (pero) no son cosas que estoy buscando”, cerró el oriundo de Talcahuano.

Sammis Reyes. Fuente: Instagram @sammisreyes.

Quiebre matrimonial

Además, en la conversación, el joven de 28 años y 2.01 metros de estatura, abordó su quiebre matrimonial con la estadounidense Nicole Kotler, con quien tuvo una relación de 10 años.

Según explicó, guarda los mejores recuerdos de ella y espera mantener una amistad en el futuro.

“Nicole, mi expareja, fue muy buena conmigo. Me acompañó por los últimos 10 años, o sea, yo me saco el sombrero por ella y le digo gracias. Ojalá seamos amigos para siempre y se mantenga todo muy bien, porque realmente se merece el orgullo y el honor, de todos los sacrificios que ella hizo por mí, que fueron muchos, muchos”, contó.

Respecto a los motivos del quiebre, reveló que “mi carrera hoy y mi vida hoy requiere inestabilidad, requiere riesgo, requiere el no poder tal vez formar una familia de forma tradicional (...) Entonces ahí nos tuvimos que mirar a los ojos y tuve que decirle, ‘perdóname, no sé qué decirte, pero no estoy dispuesto a transar todos mis sueños que tengo, todas mis ambiciones, todas las cosas que quiero hacer en mi vida por solamente estar contigo’. Y esa fue la decisión final. Es duro, es difícil y es difícil decirlo”, sinceró Sammis Reyes.