Yamila Reyna vuelve al teatro tras seis años: “Por todos lados este proyecto es muy emocionante para mí”

Yamila Reyna confirmó este lunes que luego de seis años alejada de una de sus grandes pasiones, a inicios de mayo volverá a participar de una obra teatral, en esta ocasión como parte del elenco protagónico de “Mi madre, mi novia y yo”, donde compartirá tablas con la actriz María Elena Duvauchelle y su hijo, Julio Jung.

“¡Al fin puedo contarles! Seis años tuvieron que pasar para volver a mi gran pasión, el teatro”, escribió en sus redes sociales la animadora argentina, quien tras su arribo a TVN en variados proyectos televisivos, por fin pudo concretar un sueño que mantuvo intacto por más de un lustro.

La emoción de Yamila Reyna

“Hace mucho que quería volver al teatro, pero no se había dado el tiempo ni las circunstancias”, contó Yamila en lun.com, donde expuso que gran parte de su regreso al teatro se debió a la invitación que recibió de parte de Jung para sumarse al proyecto que se estrenará el 8 de mayo en el teatro Nescafé de las Artes, en Providencia.

“En este caso tomé la decisión cuando Julio me llamó para ofrecerme esta comedia donde él y su mamá iban a actuar juntos por primera vez. Eso me pareció increíble y trabajar al lado de María Elena es un honor”, apuntó la actriz, quien reconoció que esta obra también tiene para ella un notorio sentido emotivo.

“Tiene un peso emocional. Lo que más amo en la vida es el teatro y la conexión directa con el público. Además, en la primera obra que yo estrené en Chile, estuvieron mi padre (intérprete cordobés que falleció en 2017) y mi madre sentados en primera fila. Eso me mueve mucho. Por todos lados este proyecto es muy emocionante para mí”, agregó.

“Me conmuevo (al ver a Duvauchelle trabajando con su hijo), es muy emocionante y de alguna manera me veo reflejada. La admiración mutua que hay entre ellos es muy bonita y me hace recordar a la relación que yo tenía con mi papá. Hasta siento celos por momentos y pienso qué bonito habría sido compartir de esta misma forma con mi viejo”, puntualizó Reyna, quien ya tiene asumido que “igualmente sé que él me acompaña”.

“En cada escenario donde yo esté, siempre se aparece una mariposa blancas y sé que es mi papá, que está siempre conmigo. Sería un sueño que mi madre pueda viajar”, cuenta.

“Esta comedia identifica mucho a la sociedad actual, donde algunos cuarentones y cuarentonas viven aún con sus padres y le mienten a la nueva pareja diciéndoles que viven solos. Y esta es la típica suegra que no se quiere quedar sola y que cree que su hijo debería estar con ella toda la vida”, finaliza.