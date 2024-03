“20 años maravillosos se fueron a la mier…”: Cristián de la Fuente se cierra a nueva relación

“Fueron 20 años maravillosos que se fueron a la mierda”. De esta forma, el actor y figura televisiva nacional Cristián de la Fuente argumentó que no es momento para iniciar una nueva relación de pareja, luego de su quiebre matrimonial con Angélica Castro, cerrando cualquier posibilidad de un romance por el momento.

“No quiero nada”, aseguró respecto del tema en entrevista con Carolina Honorato en el nuevo programa “Online”, que se transmite por las plataformas digitales de Radio Agricultura.

De la Fuente, tras ser consultado si se abría a esa posibilidad, lo negó tajantemente y señaló que “no es el momento (...) Quiero estar bien yo”.

“Hay dolores, hay heridas...”

Cabe recordar que el intérprete terminó su matrimonio con la también actriz Angélica Castro tras un polémico episodio de infidelidad, en septiembre de 2022, cuando el actor fue sorprendido con otra mujer en México.

“Obviamente para mí no es fácil lo que ha pasado. Hay dolores, hay heridas... no es que uhhh (grito de celebración), me separé, voy a vivir la vida loca”, manifestó quien compartiera elenco con Sylvester Stallone.

Entonces, la periodista le recordó que ha transcurrido más de un año de aquel quiebre, a lo que Cristián le indicó que fueron dos décadas maravillosas estropeadas por completo. “No es fácil”, sinceró.

“Mi prioridad es que mi hija esté bien, que Angélica también esté bien, que yo esté bien y que sanemos”, estableció como meta personal.

Acto seguido, frente a la pregunta sobre si la relación con su exesposa ha sido sana, el presentador de televisión explicó los detalles de este proceso en el cual está concentrado.

“Es como una herida que cuando, a veces, uno no la cierra mucho uno la pasa a llevar y vuelve a sangrar. Entonces es mejor que cierre, que cicatrice”, entregó su visión acerca de lo ocurrido.