“A mí no me engañas...”: Cibernautas reaccionan a supuesta crisis matrimonial de Diana Bolocco

Un audio supuestamente filtrado de Diana Bolocco dejó la grande en redes sociales, puesto que daría cuenta de una grave crisis matrimonial con Cristián Sánchez.

En la grabación se escucha a la actual jurado de Got Talent Chile contándole a una amiga que ya no siente confianza y que todos los días ocurre algo, tornando la situación en algo desgastante.

Debido al tono de las palabras, lo primero que se vino a la mente fue que hablaba de un posible quiebre con su marido. Sin embargo, los agudos oídos de los cibernautas dieron cuenta que podría tratarse de una campaña de publicidad e incluso notaron la gran calidad de la grabación.

“Estoy un poco chata. Ya le he dado hartas vueltas y nunca es tarde para cambiar. Sobre todo si es por algo mejor. La decisión la estamos tomando juntos...si no funciona, no funciona nomás. Lo que me pasa en el fondo es que ya no tengo confianza...y todos los días pasa algo, es desgastante y lo que más necesito ahora es estabilidad. Ay hueona, no sé. Qué difícil”, cerró .

Tras esto, las reacciones no se hicieron esperar y la mayoría concordó que había gato encerrado.

Cibernautas reaccionan a audio de Diana

“Hay un poco de actuación en tu publicidad”, “Más falso que billete del Monopoly...”, “Este audio puede ser perfectamente por el trabajo, o irse fuera de Chile... Y bueno, si es cierto que se quiere separar de Sanchez, la amiga bien como las pelotas en filtrar un audio... Y si es IA??? Y si es una campaña publicitaria? Onda, no sea tan copuchenta??”, “A mí no me engañas... Eso es Kramer”, fueron algunos de los comentarios.