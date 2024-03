Actor de la serie ‘Yellowstone’ pierde su vuelo luego de rehusarse a sentarse al lado de alguien que llevaba una mascarilla

Forrie J. Smith, conocido por su papel en la popular serie “Yellowstone”, se encontró en medio de un altercado en un vuelo reciente que lo dejó varado en el aeropuerto de Houston, Texas. El actor afirmó que fue sacado del avión después de negarse a sentarse junto a un pasajero que llevaba puesta una mascarilla.

Esto generó controversia y comentarios divididos en las redes sociales. En un video compartido en su cuenta de Instagram, Forrie J. Smith relató la experiencia a sus seguidores, expresando su frustración y confusión por la situación. “Acabo de ser sacado de un avión”, dijo Smith en el video, visiblemente molesto por lo sucedido.

Forrie J. Smith llama la atención de los fans de “Yellowstone” al perder un vuelo

“Les dije que no me sentía cómodo sentado al lado de alguien con una máscara puesta, y me sacaron del avión”, continuó el actor. La declaración de Smith generó reacciones encontradas entre sus seguidores, algunos expresaron su apoyo y entendimiento hacia su postura.

Mientras tanto, otros lo criticaron por su actitud y falta de empatía hacia los protocolos de seguridad establecidos. El actor, que también es conocido por su posición en contra de las vacunas, ha sido objeto de controversia en el pasado debido a sus creencias y declaraciones públicas sobre el tema.

En 2022, Smith se vio obligado a perderse los premios Screen Actor’s Guild debido a los estrictos protocolos de vacunación y seguridad implementados en el evento. La situación planteada por Forrie J. Smith en el avión refleja el debate en curso sobre el uso de mascarillas y otras medidas de seguridad luego de la pandemia de COVID-19.

Forrie J. Smith no para de generar polémicas por su posición ante las vacunas y el COVID-19

Mientras algunos defienden su uso como una precaución necesaria para prevenir la propagación del virus, otros cuestionan su eficacia y se resisten a cumplir con estas medidas. Independientemente de las opiniones divergentes, el incidente destaca la importancia de respetar las normas y regulaciones establecidas por las autoridades.

Forrie J. Smith se vio obligado a enfrentar las consecuencias de su negativa a cumplir con las políticas de la aerolínea, lo que resultó en la pérdida de su vuelo y en ser varado en el aeropuerto de Houston. La situación sirve como un recordatorio de la importancia de respetar las reglas y procedimientos, incluso cuando no estemos de acuerdo con ellos.