Chofer devolvió mochila extraviada que contenía tesis universitaria de joven penquista: “Me dio un abrazo apretado”

El 17 de marzo pasado, un estudiante de la Universidad de Concepción vivió una experiencia que lo llevó del desaliento a la gratitud en un abrir y cerrar de ojos. Cuando se trasladaba en bus desde Concepción hacia la comuna de Lota, el joven olvidó su mochila, que contenía un tesoro invaluable: su notebook y una carpeta con la fase final de su tesis universitaria.

El conductor del bus, Adelmo Santibáñez, se convirtió en el héroe del día al percatarse del descuido del estudiante. Al revisar el contenido de la mochila, comprendió la importancia del hallazgo: no solo se trataba de un computador, sino también de una carpeta que contenía los frutos de años de esfuerzo, una tesis universitaria.

En ese momento, movido por la honestidad y empatía, Santibáñez emprendió una misión para encontrar al propietario del equipaje extraviado, por lo que compartió la historia en redes sociales con la esperanza de llegar al estudiante. Como era de esperar, la historia pronto se volvió viral, y pronto la comunidad comenzó a compartir la publicación con el objetivo de encontrar al joven, considerando la importancia del contenido extraviado.

El conductor conversó con Sabes.cl donde compartió detalles de cómo logró encontrar al joven universitario. “En la carpeta había unos timbres de la Universidad de Concepción y decía ‘tesis de mi profesión’. Asimilé que era de un joven universitario”, relató al medio.

En ese sentido continuó contando que “en el mismo día me llamó una persona, un joven, y me dio las características del computador tal cual como era, con una carpeta naranja, una botella plástica azul y el famoso computador. Me dio toda la descripción”.

Finalmente, lograron concretar un encuentro en la Ruta 160, a la altura de Lomas Coloradas, donde se reunieron para hacer entrega del preciado material. “Me lo agradeció el joven, bien educado. Se tomaba la cabeza, imagino de emoción. Me dio un abrazo apretado, que me llegó hasta el alma. Luego subí de vuelta a mi bus y continué con mi gente, en mi recorrido hacia Lota”, finalizó el conductor de la máquina.