“Es muy entretenido, quiero mejorar”: Gonzalo Valenzuela reconoce su gusto por el póker

Gonzalo Valenzuela participó el pasado fin de semana en un torneo de póker organizado por una cadena de casinos en Santiago, donde si bien no tuvo una arrolladora presentación, sí logró destacar en el primero de los dos días en que participó de campeonato.

La experiencia del actor con este juego no es nueva, sino que data de hace poco más de una década, cuando en 2010 lo invitaron a participar de un torneo de póker que buscaba recaudar fondos para los damnificados del terremoto del 28F, y en el que Valenzuela reconoce no haber visto “ni una”.

De ese tiempo poco queda del debutante Valenzuela, quien en este reciente desafío se ubicó en el puesto 15. Un logro obtenido en base a su gusto, perfección y dedicación al juego.

La experiencia de Gonzalo Valenzuela

“El sábado jugué ocho horas, estuve una hora y media en que no jugué. El primer día me fue súper bien. El segundo día estaba cansado, más desconcentrado. Me empezaron a apretar y no supe cómo manejarlo. Es un deporte muy mental”, reconoce en lun.com el actor, una de las famosas figuras del Enjoy Poker League.

“Aquí hay un deporte, nada que ver con el prejuicio de las apuestas, acá los jugadores de póker profesionales son tipos que se preparan, que estudian, revisan sus manos, en qué se equivocaron. Y es mental porque tienes que estar muy concentrado, ser estratega, pensar jugadas, cosa que tienen mucho el ajedrez, el bridge, por ejemplo. Incluso, físicamente tienes que estar preparado para estar sentado largas horas”, explica Gonzalo.

“(En esta ocasión) no entrené, pero sí hay que prepararse. Llegué de Santiago y me metí a jugar altiro, pero de verdad hay que entrenar, hacer deporte, correr o ir al gimnasio una horita para ir con la cabeza despejada”, sincera el actor, un defensor de la disciplina que en 2022 fue reconocida mundialmente como deporte.

La defensa de Valenzuela al póker

“Acá no se cae en la ludopatía, y eso es súper importante: todos sabemos que el juego, el casino y la ludopatía existen, pero con este póker no existe la posibilidad de volverse loco gastando plata. Tú pagas tu entrada al torneo y eso da el premio final. Al entrar te dan una cantidad de fichas, si pierdes manos, pierdes esas fichas; si las pierdes todas te vas para la casa. El que gana es quien se queda con todas las fichas”, comenta.

“Soy un jugador bastante agresivo, voy al choque, pero sé cuándo quedarme tranquilo y no meterme en nada. De hecho, el segundo día estuve una hora y media sin jugar, después entré. Ahí, en esos momentos, vas viendo la estrategia de los otros jugadores, cuál es más agresivo, otros que juegan sólo cuando tienen buenas manos, hay otros más bluferos. Es sumamente estratégico y cabezón. Vas viendo la combinación de las cartas, ver qué fichas, si subo o no”, prosigue Valenzuela, quien al igual que cualquier jugador profesional mantiene ciertas costumbres para sacar provecho de su juego.

“Uso anteojos, una manera de camuflarse un poco. Dependiendo del momento en que me encuentro del juego escucho música tranquila, de meditación; tengo mi playlist para el póker. De repente, cuando me quedo (no juega) escucho harto a Fito (Páez) y cuando tengo ganas de meterme en el juego y empezar a participar más, empezar a blufear pongo música más que me levante. Hay veces que necesitas estar tranquilo y otras más prendido. Los jugadores me dicen siempre que tengo la gran suerte de ser actor, entonces no te leen, no se te nota y comunicas lo que quieres con tu cuerpo”, dice.

“Este juego es muy entretenido, quiero mejorar, y ahora que Enjoy va a volver a abrir torneos profesionales me motiva mucho, por ejemplo, hacer un programa de este deporte”, finaliza.