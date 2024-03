La revelación de Anne Hathaway sobre un duro momento en su vida

La reconocida actriz Anne Hathaway es una de las figuras más queridas en el mundo del entretenimiento. En las últimas horas, la actriz abrió su corazón y reveló duras vivencias que atravesó hace unos años, conmoviendo a todos sus seguidores.

La actriz de El diablo viste a la moda se sentó recientemente con la revista Vanity Fair para una pieza sobre ella, luego del estreno de su más reciente cinta en Amazon Prime Video, The Idea of You.

¿Qué dijo Anne Hathaway en su reciente entrevista con Vanity Fair?

En la entrevista, la actriz de 41 años comenzó hablando sobre una publicación de Instagram que compartió en 2019 cuando anunció que estaba embarazada de su segundo hijo. En aquel entonces, en el epígrafe de una foto en blanco y negro, en donde se veía su flamante panza escribió: “No es para una película (...) Dejando las bromas a un lado, para los que pasan por la infertilidad y el infierno para concebir, sepan que no fue una línea recta para ninguno de mis embarazos, les mando mucho amor”.

Recordando esto, durante la entrevista le preguntaron por ese momento y la estrella explicó: “Teniendo en cuenta el dolor que sentí mientras intentaba quedar embarazada, me parecía muy poco sincero publicar algo muy feliz porque sé que la historia tiene muchos más matices que eso”.

Así fue como Hathaway reveló que había sufrido un aborto espontáneo en 2015 mientras protagonizaba Grounded, una obra unipersonal en el circuito independiente de Broadway, la cual estuvo en cartelera durante seis semanas. “La primera vez que intenté tener un hijo no me fue muy bien. Estaba haciendo una obra de teatro y tenía que dar a luz en el escenario cada noche”, recordó admitiendo que prefirió mantener en secreto su pérdida y que solo le contaba a sus amigos más íntimos cuando iban a verla a los camarines. “Era demasiado para guardármelo, sobre todo cuando estaba en el escenario fingiendo que todo estaba bien”.

“Cuando me fue bien, habiendo estado del otro lado de la historia en donde tienes que tener la habilidad de alegrarte por aque15llos que lo lograban, quise hacerle saber a mis hermanas mujeres que ‘no tienes que tener siempre una sonrisa’. Te veo y estoy con ustedes’. “Es muy duro desear tanto algo y preguntarte si estás haciendo algo mal”, añadió Hathaway.

Actualmente, Anne es madre de dos pequeños: Jonathan, de 8 años, y Jack, de 4; ambos junto a su marido Adam Shulman, con quien se casó en 2012 en Big Sur, California.