Mariana Derderián reveló estrategia para que su hijo dejara de reclamar por ir al colegio: “Le dije que me iba a ir presa y santo remedio”

Mariana Derderián, conocida actriz y conductora de televisión, desató el debate en las redes sociales al compartir su estrategia para lidiar con el reclamo constante de su hijo menor por tener que ir al colegio. En un video reciente en Instagram, la actriz reveló la situación, donde su hijo cuestionaba el motivo de tener que asistir diariamente a la escuela, expresando su descontento con frases como “¿por qué tengo que ir de nuevo, si ya vine?”.

Ante la persistencia de esta actitud, Derderián decidió tomar medidas, aunque su solución provocó opiniones divididas entre los usuarios. En una nueva publicación, la actriz reveló su ingeniosa estrategia: ”¿Se acuerdan de que hace unos días les dije que mi hijo no quería ir? ‘Por qué tengo que ir de nuevo si fui ayer’. Lo que a mí me resultó al final, porque eso (reclamo de su hijo) continuó, fue leerle algunos, no todos, los derechos y deberes de los niños”, explicó.

En ese sentido, contó que le señaló a su hijo que de no cumplir con este deber, ella tendría que ir a la cárcel. “Le dije que él tenía el deber y la obligación (de ir), si no, yo me iba a ir presa, que me iba a ir a la cárcel. Me preguntó si era por mucho tiempo, como que lo anduvo evaluando, y después le dije que era por mucho tiempo y eso me funcionó. Santo remedio”, añadió

“Les paso el dato por si a alguien le sirve. Estamos con abril aquí (muy cerca) y la paciencia no está quedando”, cerró la actriz.

Esta táctica dividió opiniones entre los seguidores de Derderián. Algunos elogiaron su ingenio, mientras que otros expresaron preocupación por el posible impacto psicológico en el niño. Comentarios como “Tan mentira no es”, “es una buena estrategia, pero no sostenible en el tiempo” y “qué trauma” se hicieron notas en la publicación.

Cabe destacar que el argumento de Derderián no estaría tan lejano de la realidad, así lo dejó ver la conocida influencer y modelo Titi Aguayo, quien comentó: “Acá en USA si faltan más de dos días te llama la policía para pegarte un reto”.