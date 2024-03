“Me arrastraba”: La fuerte revelación de Shakira sobre Piqué que ninguna mujer debería permitir

Shakira ya no es solo una cantante, también es sinónimo de valentía y empoderamiento hacia la mujer tras convertir su dolor en un arma para salir adelante y facturar como nunca antes tras su polémica separación con Gerard Piqué.

Sin miedo a ser callada, la colombiana expuso en varias canciones lo que fue su dramático proceso luego de haber sufrido una infidelidad y si bien son muchas las mujeres que han pasado por esto, ella con sus letras ha invitado a no callar más.

Ahora, en medio de las promociones de su nuevo disco, ‘Las mujeres ya no lloran’, la intérprete ha realizado fuertes revelaciones en contra del padre de sus hijos: Milan y Sasha.

Esto dijo Shakira sobre su relación con Gerard Piqué

Fueron 12 años los que Shakira compartió al lado de Gerard Piqué y por quien decidió hacer a un lado su carrera musical para dedicarse a él y a su familia, situación que con el tiempo le jugó en contra.

La diva de 46 años acudió recientemente al programa ‘The Tonight Show’ donde promocionó su nuevo disco, ‘Las mujeres ya no lloran’ donde se lució con un show de lujo al realizar un performance de su nuevo tema ‘Puntería’.

Asimismo, aprovechó el espacio para hablar de su vida personal y profesional, por lo que agradeció a sus fans todo el apoyo que le han dado y también sobre cómo años atrás se sentía frenada por culpa de la relación en la que estaba.

“Ha sido muy difícil poner todo lo que sentía en un álbum y darle forma porque no tenía tiempo”, dijo antes de achacar su situación a su ex con un “era lo que tenía tener marido”.

“Ahora ya no lo tengo. El marido me arrastraba, no me dejaba. Ahora soy libre, ahora puedo trabajar de verdad”, ha confesado ante la audiencia del espacio de entrevistas. “Necesitaba sentirme mejor, estaba reconstruyéndome y la única que tenía de volver a estar entera era a partir de la música, porque es mi pegamento (...). Este álbum ha sido mi catarsis”, sostuvo.

Sin duda, Shakira ha demostrado que ninguna mujer debe permitir que un hombre frene su carrera y la opaque de tal manera. Aunque su disco le sirvió para drenar todas sus frustraciones asegura que el título de su álbum se debe porque “ahora les toca a los hombres llorar”.

“Lo hemos estado haciendo demasiado tiempo las mujeres. Nos enviaban siempre a llorar a nosotras por el hecho de ser mujeres. Siempre nos han dicho que tenemos que controlar nuestros sentimientos delante de la gente y delante de nuestros hijos. Nadie te tiene que decir cómo actuar. Ahora las mujeres deciden cuándo, cómo y hasta cuando llorar”, puntualizó