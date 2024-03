Momento incómodo: El enojo de Monserrat Álvarez con broma de JC Rodríguez en Contigo en la mañana

Este martes el matinal Contigo en la mañana de CHV vivió un momento incómodo entre sus animadores Monserrat Álvarez y Julio César Rodríguez, debido a una broma del ‘JC que le dicen’ a su compañera.

Todo partió durante un despacho en terreno que realizaban sobre las fiscalizaciones vehiculares, cuando una conductora se justificó de tener su licencia vencida puesto que desde la municipalidad no le habían dado hora para renovar el documento.

Ahí, a modo de ejemplo, Monserrat explicó que en la Municipalidad de Las Condes el trámite por Internet es bastante expedito y siempre habrían horas disponibles.

“Tiene que meterse a la página de su municipio, porque tienen sistemas distintos. En Las Condes, por ejemplo, escriben el día lunes, de 10 de la mañana se abre la agenda digital...es decir”, señaló.

Pero, no alcanzó a terminar su explicación, puesto que al periodista no le pareció apropiado el ejemplo, al considerar que la comuna del sector oriente no representaba precisamente a su público objetivo y le reprochó, a modo de broma, el comentario.

“No hay nadie mirando de Las Condes, Monse”, le dijo riendo, pero sus palabras no causaron ninguna gracia en su compañera quien, al parecer, ya venía molesta con otras intervenciones que había tenido previamente su partner de las mañanas.

Monse Álvarez se enojó con JC

“Oye que me ay aportillado hoy...Entonces habla tú no más”, le respondió guardando silencio y cruzándose de brazos, dejando en claro su molestia.

Tras ello, la sonrisa de Julio César comenzó a desaparecer de su cara, sintiendo la incomodidad del momento.

“Estoy dando ejemplos para ayudarle a la gente, da lo mismo el municipio. Por ejmplo, en Las Condes, me acaban de escribir que se abre la agenda a las 10 de la mañana”, reiteró Monserrat, mientras su compañero le recalcaba que solo se trataba de una inocente broma.