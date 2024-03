Pamela Díaz para en seco a Pangal Andrade por antiguos comentarios: “Decía que yo era chula, ordinaria”

La presentadora de televisión y plataformas digitales Pamela Díaz enfrentó al exchico reality Pangal Andrade por supuestos comentarios despectivos que habría hecho en su contra hace algunos años. En su programa de YouTube titulado “Sin editar”, conocido por su estilo directo y sin filtros, “La Fiera” visitó la casa del deportista en el Cajón del Maipo, donde se llevó a cabo un tenso intercambio.

Durante la visita, mientras exploraban el lugar, Pamela aprovechó para preguntarle a Pangal por qué nunca había sido invitada a un asado en su quincho. La respuesta de Andrade, algo titubeante, fue seguida por una pregunta de alguien detrás de cámara: “¿Te caía mal?”.

Fue en ese momento cuando Pangal Andrade confesó: “Sí, me caía mal, hasta que la conocí”. Esta revelación tomó por sorpresa a Pamela Díaz, quien rápidamente lo encaró, recordando los supuestos comentarios negativos que él había hecho sobre ella en el pasado. “Me pelaba, decía que yo era chula, ordinaria”, expresó Díaz, mientras Pangal reaccionaba con risas nerviosas.

“Suele pasar”

Ante la acusación directa de Pamela, Pangal respondió negando haber hecho tales comentarios, lo que generó un breve intercambio de miradas entre ambos. Sin embargo, la presentadora decidió dejar el tema atrás, reflexionando sobre la primera impresión que suele generar en las personas. “Suele pasar. A mí me da lo mismo, porque mucha gente me lo dice y después cuando me conocen y dicen ‘oh, la mina bacán’”, concluyó Díaz, zanjando el tema con su característico desenfado.

El encuentro entre Pamela Díaz y Pangal Andrade ha generado gran repercusión en las redes sociales, donde los seguidores de ambos han expresado opiniones encontradas sobre este tenso momento captado en cámara.