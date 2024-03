Participante de Got Talent responde a enojo de Leonor Varela: “No me esperaba una crítica tan fuerte”

En debut del programa Got Talent Chile de CHV, el participante Incertum se robó la película tras realizar un acto de ilusionismo, que invocó a los espíritus del más allá, conectándose, supuestamente con el hermano fallecido de Diana Bolocco, cuando ella tenía ocho años.

Si bien, la propia Diana reconoció que fue un buen número, a pesar de haber quedado afectada con el recuerdo, fue su compañera del jurado, Leonor Varela, quien se lanzó en picada contra el misterioso hombre enmascarado.

“No me cabe duda que esa persona está con Diana, pero nadie le pidió permiso a ella para hacer esto. Ella no dio su consentimiento. Lo siento como una transgresión. No me parece”.

Además, a pesar que sus compañeros votaron a favor del ilusionista, la actriz dijo que “yo no lo quiero volver a ver. Su show de magia está basado en el espiritismo, y eso no me parece. Juega con el ámbito que a mí me incomoda, esa es la verdad”, fueron sus palabras.

Incertum responde a Leonor Varela

Producto de ello, el hombre que se define como “espiritista teatral”, respondió a los comentarios de la actriz en su contra.

“No me esperaba una crítica tan fuerte por su parte, peor bueno, es su opinión y es respetable”, dijo el ilusionista español al medio LUN.

Además, aseguró no influir en nadie para hablar de algún ser querido sin vida.

“No le obligo, le planteo, o sea, deciden ellos. Yo lo que hago es que te brindo una serie de elementos para que construyas una historia. Yo te brindo la oportunidad y tú decides en quién quieres pensar y lo que quieres decir o no”, se defendió.

Dentro del espectáculo, le pidió a Diana que pensara alguien que haya muerto y la hizo “conectarse” con él, quien supuestamente le respondió un mensaje que ella había escrito previamente.