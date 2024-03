Pincoya realizó emotiva ceremonia con su esposo: la habría postergado por 12 años

El pasado lunes fue un día muy especial para la familia de Jennifer Galvarini, más conocida como Pincoya, puesto que realizaron una emotiva ceremonia que habrían postergado por 12 años.

Fue la misma exparticipante de “Gran Hermano” quien compartió detalles del evento a través de sus historias de Instagram, en donde se le ve junto a su esposo, Rodrigo González y una especial visita en su hogar.

“Adivine quién me vino a visitar: el padre Carlos. No saben nada, ahora me acordé de que mi anillo (de matrimonio) no está bendecido, así que viene a bendecirlos”, avisó en el registro.

Acto seguido, subió una nueva publicación mostrando cómo fue la especial ceremonia, en donde ella estaba vestida de blanco mientras que su marido estaba con un outfit más sport.

Por su parte, su hijo Felipe también tuvo un importante rol puesto que fue el encargado de sostener la caja con las argollas, las que iban a ser bendecidas por el representante de la iglesia.

“Que Dios derrame su bendición sobre esta familia y que los mantenga unidos”, fueron algunas de las palabras del padre Carlos en la ceremonia.

Se viene la luna de miel

Asimismo, la exparticipante de “Top Chef Vip” realizó una profunda reflexión sobre su relación, revelando detalles desconocidos sobre historia de amor.

“Conozco al hombre hace 20 años y hace 12 me casé por el civil con él. Estoy muy contenta con la familia que me tocó, tengo un marido excelente y a mi ‘Gatito’ hermoso que lo amo”, afirmó.

“Hoy en una íntima ceremonia en mi casa, el padre bendijo mis argollas de matrimonio y se los quería compartir a ustedes, que tanto me han apoyado”, comentó en la misma plataforma.

Posteriormente, les pidió a sus seguidores y seguidoras que le dieran ideas sobre los planes a futuro que tiene su esposo: “Ahora solo falta la luna de miel. ¿Dónde podríamos ir? Los quiero Lulos”, cerró su mensaje.