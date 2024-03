Sigrid Alegría sobrelleva su diagnóstico de TEA y el de sus hijos: “Somos más reservados”

La actriz Sigrid Alegría explicó cómo sobrelleva su diagnóstico de TEA y el de sus hijos, así como también el alivio que significó enterarse de la pertenencia a este grupo humano y los aprendizajes que ha incorporado para lidiar con situaciones que no todos aún entienden.

De acuerdo con estimaciones de la Revista Chilena de Pediatría, la prevalencia del espectro autista es de uno de cada 51 chilenos, índice superior a EE.UU., Inglaterra, Colombia, España y México.

“Me di cuenta de que soy TEA (o CEA, ya que también se está considerando una condición y no un trastorno) gracias a un examen que me hice tras descubrir que esto se hereda directamente de madre o padre”, señaló la protagonista de “Como la vida misma”, en conversación con Página 7.

“Al confirmar que mis hijos son TEA, por supuesto, quise saber si yo también lo era”, explicó.

Entonces, una vez enterada del diagnóstico, indicó que muchas cosas adquirieron sentido en su vida.

Aprendizajes y gratificaciones

“Por ahora, que ya soy adulta y ya aprendí y desarrollé mis propias herramientas para moverme y defenderme en este mundo, sólo se me ha recomendado verificar si mis comportamientos son apropiados para los neurotípicos, cosa que me incomoda un poco”, reconoce la actriz.

“Es como si nos quisieran enseñar cómo comportarnos para que no se note, o no moleste”, advirtió.

Con respecto a transparentar el diagnóstico de TEA, para Sigrid y sus hijos “ha sido una paz inmensa poder presentarnos a las personas y situaciones tal como somos. Creo y siento que para los demás también”.

“Ya saben que nuestras caras no siempre dicen lo que estamos sintiendo. Que tampoco solemos entender qué es lo que dicen las caras, gestos y palabras de los demás, por lo que es más fácil para todos, simplemente, preguntar si estamos entendiendo bien, y ya”, sinceró.

En este sentido, manifestó que “somos más reservados y pausados. Más honestos y simples también. Siempre hemos podido contar con el apoyo y cariño de nuestra familia”.

“Como actriz descubrí que trabajo con lo que he tenido que aprender a lo largo de mi vida. La imitación de las emociones para poder ser más clara. Ha sido lindo”, confesó la intérprete sobre su vocación.

Por último, valoró que el Trastorno de Espectro Autista (TEA) “está teniendo mucha visibilidad. Tanto, que hay reacciones negativas diciendo que es una moda”.

“Espero pase pronto, ya que no es una moda, sino un descubrimiento insertándose en la sociedad”, deseó para la comunidad.