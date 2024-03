Aseguran que consagrada meteoróloga chilena se sumará a las filas de Chilevisión

Una meteoróloga chilena se aventuró en el extranjero, y logró conquistar a la comunidad hispana de Chicago en Estados Unidos, vuelve a nuestro país. Se trata de Allison Göhler, quien en nuestro país formó parte de matinales como “Bienvenidos”, “Mucho Gusto” y “Buenos días a todos”.

A finales del 2022, Göhler debutó con todo en el canal Univisión Chicago, en donde se convirtió en la presentadora del tiempo en el espacio “Noticias Univisión Chicago: Primera Edición”. Gracias a su trabajo en dicha señal, la profesional fue reconocida con un importantísimo premio.

Allison ganó dos Premios Emmy como Mejor conductor de tiempo en la seccional Midwest (Illinois, Wisconsin e Indiana) y, además, fue reconocida su participación en el Mejor Reportaje sobre Contaminación.

“¡Mis dos primeras nominaciones a los premios Emmy y se ganaron las dos! ¡Mi corazón está llenito de agradecimiento y amor! No tenía un discurso preparado porque no confiaba que tendría la bendición de ser ganadora. Soy tan afortunada de trabajar con gente increíble, de tener el apoyo de mi familia y amigos “, escribió en su cuenta de Instagram tras su triunfo.

Allison Göhler Fuente: Instagram

El regreso de Allison Göhler

Hace unos días, Allison Göhler anunció que abandona su casa televisiva en Estados Unidos. “Me despido de esta hermosa travesía de ser meteoróloga de ‘Noticias Univisión en Chicago’. Regreso a mi país por motivos personales, así que quiero darle las gracias a todos ustedes quienes abrieron las puertas de su hogar para poder vernos en las mañanas”, declaró en un video que subió a sus redes.

“Gracias a mi querida comunidad hispana por el apoyo y el cariño que recibí día a día. De verdad que me voy con el corazón llenito de todo el amor y cariño que ustedes me entregaron todos los días. Espero que me recuerden (...) Me voy a mi país, así que Chile nos vemos muy pronto”, cerró Allison.

Si bien la meteoróloga citó motivos personales, la periodista Paula Escobar del programa de farándula “Que te lo digo” aseguró que ella llegaría al matinal de Chilevisión, “Contigo en la mañana”. “Tengo una papita, Allison Göhler a Chilevisión”, partió anunciando tras recordarse repentinamente.

“Están tratando de emular todas las fórmulas de los otros canales, próximamente estará Allison Göhler dando el tiempo, cosa que no había hecho Chilevisión”, cerró Escobar.