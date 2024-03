El regalo más curioso que recibió Shakira de una fan, su reacción hace que todos la amen

(Eugene Gologursky/Getty Images for MTV)

Shakira sigue imparable tras el estreno de su nuevo disco ‘Las mujeres ya no lloran’ con el que se ha posicionado nuevamente en la palestra musical, como en los viejos tiempos y sus fans no dejan de replicar cada uno de sus temas en donde combina distintos géneros musicales y hasta recordó sus inicios como cantante con algunos de ellos.

La colombiana ha sabido como mantener el apoyo y cariño de sus seguidores a lo largo tres décadas por lo que ella misma asegura que cuenta con los mejores fans del mundo. Incluso nunca la abandonaron en medio de su separación de Gerard Piqué y los problemas de salud de su padre.

Ahora que ha viajado a Nueva York para promocionar su disco, la intérprete ha sorprendido con un concierto gratis en el Time Square, pero también ha recibido ella una grata sorpresa por parte de una de sus seguidoras.

El regalo de una fan que dejó a Shakira sorprendida

Aunque es muy común que los famosos reciban distintos tipos de regalos de parte de sus admiradores como parte de la admiración que sienten por ellos, a Shakira le han hecho llegar a sus manos uno bastante original y particular con el que la dejaron anonadada.

El inesperado momento se dio mientras la colombiana se disponía a ingresar a un restaurante en Nueva York cerca al famoso Times Square donde era esperada por una gran multitud que la esperaba para saludarla y entre ellos una mujer con una sandia en mano.

La diva de 46 años no dudó en compartir el grato momento con sus seguidores, pero no esperaba toparse con una sandia con su rostro tallado, por lo que no dudó en mostrar lo fascinada que quedó al notar el diseño. Incluso más tarde decidió colgar el video en sus redes sociales.

Luego que Shakira respondiera con “Waao”, la fan le indicó que tardó cuatro años pero no queda claro si fue el tiempo que le llevó aprender a retratarla o en finalmente tener un encuentro con su artista.

Internautas elogiaron el talento de la mujer, pero también la disposición y humildad de la famosa en recibir a la multitud de personas que esperaban ansiosos por ella.

Shakira duró siete años alejada de los micrófonos pero ha regresado con más impulso que nunca para dejar claro que sigue siendo una de las cantantes latinas más talentosas, aclamadas y admiradas de todos los tiempos.