En redes critican a la hija de Niurka Marcos por imágenes en OnlyFans: “Su autoestima está muy alta”

Dice el refrán, “De tal palo, tal astilla” y que va muy bien con los hijos de Niurka Marcos, Emilio Osorio y Romina Marcos, quienes cada uno han seguido sus pasos en el mundo del entretenimiento y salen a buscar nuevos horizontes.

Es el caso de Romina, que decidió mudarse sola y generar sus recursos económicos a partir de varios proyectos profesionales en los que ha participado.

Recientemente la joven decidió abrir su página de OnlyFans, para tener mayores ingresos. Fue así como en Instagram publicó la portada para la red social con un look sensual, vestido transparente con grandes agujeros en color negro, y ropa interior a juego.

“Hola, bebes. Bienvenidos a mi Only. La vamos a pasar muy bien. Gracias por suscribirte, te mando besitos”, se lee en su perfil.

Una sugerencia la llevó a OnlyFans

La joven que ha participado en diversos reality shows y ha incursionado en el ámbito musical, compartió durante una entrevista con la Revista Influencer y explicó que la idea de unirse a OnlyFans surgió a raíz de una sugerencia de su cuñada durante una comida en Mérida.

Explicó que pese al temor a la crítica, decidió lanzarse a la aventura con el apoyo de su familia. También aseguró sentirse satisfecha porque las reacciones positivas son más que las negativas.

“Esa decisión sale por mi familia. Estábamos un día comiendo en Mérida y de repente mi cuñada me dice ‘¿por qué no sacas ya el tuyo?’ Creo que si no lo había hecho antes era por el miedo a la crítica, pero ahorita que ya lo saqué nadie ha dicho nada y chance y mucha gente no lo sabía, no llevo ni el mes”, relató.

Precisó que, como todas las personas en el mundo, tiene necesidades económicas y considera la plataforma de OnlyFans como una oportunidad de inversión.

“Es una forma de invertir porque como todos yo necesito salir adelante y pagar una renta. No soy tan diferentes, también tengo mis necesidades económicas”.

Curvy, sensual y feliz

En la entrevista trató el tema del amor propio y aseguró que siempre se ha sentido segura de su sensualidad y cree que cierto sector de mujeres puede identificarse con ella.

“Siempre me he considerado una mujer sexy, me gusta tener un cuerpo curvy, tal vez un cuerpo incómodo para algunas personas, pero real para otras que tienen un cuerpo parecido al mío”, afirmó.

Aun cuando recibió muchas criticas por parte de sus seguidores en Instagram al publicar la imagen sensual que está en su perfil de OnlyFans, “Cuerpo de 3 hijos y mama soltera”, enfatizó que esta plataforma ha sido satanizada en ciertos aspectos, pero que ella ve una oportunidad para conectar con sus seguidores y expresarse de manera auténtica.

La hija de Niurka Marcos también recibió muchos halagos por mostrar su cuerpo tal cual como es y la consideraron como una mujer con el “autoestima muy alta”.

“Discúlpame pero que ricura felicidades por el don de la belleza”, “Te vez divina Romi... Y k soporten las envidiosas”, Esas personas que critican? Todo bien en casa???? Estas hermosa”, “La critican a más no poder , por no ser nada agraciada !!!pero lo importante es que ella tiene su autoestima muy alta y eso es lo que importa”, son algunos de los comentarios que recibió en Instagram.