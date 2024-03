“Es una deslealtad”: Raquel Argandoña enfrentó a José Miguel Viñuela tras ver un titular sobre su supuesto futuro laboral

El último programa de “Tal Cual” comenzó con la animadora Raquel Argandoña increpando a su compañero José Miguel Viñuela. Esto a propósito de una noticia que salió en un medio hace unos días, el cual afirmaba que él estaría negociando con su antigua televisiva, Mega.

“Yo no puedo creer que uno se entere en este programa por la prensa sobre alguien que considerábamos como compañero de trabajo, y no sólo eso, sino un amigo. ¿Qué significa José Miguel Viñuela esto que sale en la prensa?”, comenzó Raquel antes de mostrar un titular que da a conocer un rumor de que volvería a Mega.

“¿Me están agarrando para el leseo?”, preguntó el animador desentendido. “Eso es una deslealtad que no tiene límites. Ya me dejaste abajo del Festival de Talca porque negociaste solo, yo negocié bien y te llevé a un festival y ahora te vas”, respondió la Quintrala.

José Miguel se mostró extrañado y aseguró que “no tenía idea de esta noticia. Estoy gestionando algunas cosas que no tienen que ver con la tele abierta, tienen que ver con el mundo digital, pero no con Mega. Qué raro, no sé de dónde sale esto”.

Las explicaciones de Viñuela

Viñuela le preguntó a Argandoña si ella cree que no le hubiese comentado en el caso de que estuviera en negociaciones con Mega. Él reiteró que sus planes tienen que ver con el mundo digital, y aseguró que “yo estoy súper contento acá ¿Por qué me voy a mover de acá?”.

La animadora continuó con su supuesta molestia, “yo he tenido desilusiones esta semana heavy. Desilusiones que en mi vida me hubiese imaginado, pero esto de enterarse por la prensa, a una persona que ha sido mi confidente y yo también lo he sido, ha sido como un balde de agua fría”, señaló.

“¿Te gustaría volver a Mega? Después de ese mal momento que ni siquiera lo vamos a recordar, bueno tus compañeros ya no están ahí”, consultó Raquel. El animador se sinceró y dijo que hace tiempo que no lo pasaba tan bien en la tele como lo hace en “Tal Cual”. Su compañera seguía escéptica y él le aseguró que le contaría si ese fuese el caso.

Finalmente, José Miguel Viñuela le aclaró que sí le tiene mucho cariño a Mega, y le preguntó a Raquel si ella no le tiene cariño a Canal 13, y ella contó que sí. El comunicador dijo que él no encajaría en la parrilla programática de esa señal, pero no descarta nada a futuro.