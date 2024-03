“Estoy de acuerdo con cosas que ha planteado”: Pollo Fuentes defiende a Pablo Herrera tras polémicos dichos sobre los inmigrantes

José Alfredo “Pollo” Fuentes alzó la voz en defensa de Pablo Herrera tras las polémicas declaraciones en contra de los inmigrantes que residen en nuestro país.

En el programa “Todo va a estar bien” de Vía X, el cantante aseguró que a la polémica “se le ha dado más color del que debería. Quizás Pablo debería parar. Él ya dijo lo que pensaba y está bien.”, sostuvo Fuentes.

“Lo que sí, he rescatado que en redes sociales, la inmensa mayoría está de acuerdo con lo que dijo. No de correr bala a cualquier persona, pero con los delincuentes, a lo mejor, hay que ser más duros, más agresivos. Además de cuidar nuestras fronteras, para que no entren tan fácilmente”, expresó.

La opinión del Pollo

Posteriormente, Fuente comentó que sí hubo frases a las que les encontró sentido: ”Cuando dijo ‘yo no sé si estos amigos venezolanos que están acá, prefieren vivir en una carpa, en un parque o en la calle, que estar en Venezuela’. Me parece extraño, que te tengas que ir a otro país para vivir en una ruca escondido. Yo no aguantaría y volvería”.

Sobre esto, Pollo comentó: “Estoy de acuerdo con cosas que Pablo ha planteado como otra gente, porque la gente no se atreve a decirlas”, continuó.

Asimismo, sostuvo que en este tiempo “ha habido una invasión demasiado grande de gente que viene de otros países. Un porcentaje pequeño, que no representa a Venezuela, que ha venido a hacer puras embarradas”, remarcó.

En relación a los artistas chilenos que opinan de la contingencia abiertamente, José Alfredo expresó que ellos “son libres de hacerlo”.

“Yo no camino por esa vía, trato de mantenerme fiel a toda la gente que me tiene cariño. No quiero enemistarme con el que piensa de una manera u otra así que trato de no meterme en asuntos complejos”, sentenció, revelando que este consejo se lo dio Don Francisco hace varios años.